Ciclismo: ottimo debutto del Team Juniores SCL - Il Presidente orgoglioso della squadra

18/03/2026 12:00:00

Un fine settimana intenso, vissuto col cuore in gola e le mani ben salde sul manubrio. La Star Cycling Lab, la compagine dei fratelli Stella, ha onorato il ciclismo siciliano (e non solo) presidiando contemporaneamente quattro diversi campi di gara, portando a casa podi, piazzamenti di prestigio e tanta esperienza internazionale. La "ciliegina sulla torta" di questa domenica è arrivata da Mentana (RM), dove tre giovani talenti della categoria Juniores hanno preso parte al prestigioso 6° Trofeo La Garibaldina. Sotto la guida attenta del tecnico internazionale Ninni Stella, gli atleti siciliani hanno affrontato il tortuoso e selettivo circuito laziale con grinta da veterani.

Indossando fieramente la maglia a pois, simbolo di combattività e scalata, i ragazzi hanno lottato nel cuore della corsa: Tancredi Stella ha chiuso con un ottimo 39° posto, seguito da Salvatore Argentino (66°) e Giulio Mantovani (83°). Una prova di spessore che conferma la bontà del progetto giovanile del Lab.

Spostandosi sul fronte regionale, le maglie Star Cycling Lab hanno dettato legge al Challenge di Cinisi. Protagonista assoluta Giulia D'Aguanno, che ha letteralmente dominato la gara conquistando il 1° posto. Una vittoria dal sapore dolceamaro: per la "stella" di casa si tratta infatti dell'ultima apparizione stagionale prima di un lungo stop forzato per impegni extra-sportivi che le faranno saltare tutta la primavera. Sullo stesso circuito, brilla anche Riccardo Samaritano, autore di una prova solida e generosa che gli è valsa un meritato 3° posto nella seconda serie. A Cassibile, per la Mediofondo del Carciofo, è stato invece Nicola Eramo a far valere la sua condizione fisica in netta ascesa. Con una condotta di gara intelligente, Eramo ha centrato il 2° posto di categoria, confermando un trend di crescita costante che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti stagionali.

Meno fortunata, ma comunque di alto livello, la prova di Felice La Grutta a Rocca di Capri Leone. Impegnato nella cronometro valevole come prima prova della Coppa Sicilia, il veterano del team e campione in carica della specialità ha sfiorato il podio per una manciata di secondi. Il suo 4° posto, a soli 9” dal terzo gradino, viene definito dallo staff una prova "incolore" per i suoi standard, ma testimonia quanto l'asticella delle aspettative si sia alzata per questo atleta.

Al termine di questa domenica "maratona", il Presidente Francesco Stella non ha nascosto la sua soddisfazione: "Vedere i nostri atleti impegnati su così tanti fronti, dai Juniores nel Lazio ai veterani nelle cronometro siciliane, è la vittoria più bella. Sono entusiasta, orgoglioso e grato a tutta la squadra per le emozioni che ci hanno regalato oggi. Questo è lo spirito Star Cycling Lab".



