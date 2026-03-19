Mafia,  Il suicidio in carcere di Pace. I dubbi e le ombre

19/03/2026 06:00:00

Non era un detenuto isolato. Non era, almeno all’apparenza, un uomo sul punto di crollare. E soprattutto, non era uno che aveva scelto il silenzio.

Bernardo Pace, 62 anni, “Tino di Trapani”, nelle settimane prima della morte stava collaborando con gli inquirenti. Un elemento che oggi cambia completamente il peso della sua morte e apre interrogativi che vanno ben oltre il gesto individuale.

Una morte che sorprende anche chi lo seguiva

Secondo quanto emerge dalle ricostruzioni investigative, nessuno tra gli operatori del carcere aveva colto segnali evidenti di un possibile suicidio.

Eppure il gesto è arrivato. Improvviso.

Nel pomeriggio, dopo essere rientrato in cella, Pace avrebbe messo in atto il piano: si è arrampicato su una sedia, ha agganciato un laccio a un supporto metallico e si è lasciato andare. Quando gli agenti sono intervenuti, era ormai troppo tardi.

Ma il punto non è solo come è morto. Il punto è cosa stava facendo prima.

Il percorso con l’Antimafia: stava iniziando a parlare

Pace aveva avviato da poco un percorso di collaborazione con la Direzione distrettuale antimafia di Milano. Non un collaboratore “storico”, ma un detenuto che aveva iniziato a raccontare.

E lo stava facendo su un terreno delicatissimo: i rapporti tra il gruppo criminale di riferimento e la rete mafiosa collegata alla provincia di Trapani.

Un percorso appena iniziato, ma già significativo.

Le sue dichiarazioni avevano toccato nodi importanti dell’inchiesta Hydra, quella che ha svelato un sistema criminale capace di mettere insieme Cosa Nostra, ’Ndrangheta e Camorra in Lombardia.

Il nome che torna: Messina Denaro

Dentro quei racconti emerge un nome che pesa ancora oggi come un macigno: Matteo Messina Denaro.

Nelle intercettazioni già agli atti, Pace parlava con un emissario lombardo del clan Senese. A un certo punto, quasi a voler chiarire senza dire troppo, faceva riferimento all’ “ultima primula rossa”.

Poi, incalzato, abbassava la voce e diceva esplicitamente: “Messina Denaro”.

Un passaggio che, per gli investigatori, non è secondario. Anzi.

Perché conferma che i collegamenti tra il sistema mafioso lombardo e la galassia trapanese non erano solo teorici, ma concreti, operativi, attuali.

Il contesto: il gruppo e il mandamento trapanese

Secondo quanto ricostruito nel processo, il gruppo di Pace sarebbe stato legato alla sfera di influenza di Paolo Aurelio Errante Parrino, figura ritenuta vicina proprio all’ambiente familiare del boss di Castelvetrano.

Un sistema di relazioni che attraversa territori e organizzazioni, e che l’inchiesta Hydra ha fotografato come un vero e proprio “patto” tra mafie diverse.

Ed è proprio su questo sistema che Pace stava iniziando a parlare.

Il punto che resta aperto

Per questo, oggi, la sua morte non è solo un fatto di cronaca.

È una vicenda che lascia domande.

Perché un uomo che aveva appena iniziato a collaborare decide di togliersi la vita?

Cosa aveva già raccontato? E soprattutto, cosa stava per raccontare?

Domande che, al momento, non hanno risposta.

E che rendono questa storia molto più complessa di quanto possa sembrare a una prima lettura.

I verbali e il “tesoro” di Messina Denaro

I primi verbali raccolti dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano descrivono un sistema che va oltre la singola posizione dell’imputato. Pace non si sarebbe limitato a confermare assetti già noti, ma avrebbe iniziato a raccontare i flussi economici e gli equilibri interni del consorzio criminale emerso nell’inchiesta Hydra.

Avrebbe parlato di soldi, investimenti, rapporti tra gruppi diversi. Un “tesoro” che si muove tra Lombardia e Sicilia, tra attività economiche, prestanome e relazioni difficili da tracciare. E soprattutto avrebbe contribuito a chiarire come Cosa Nostra, ’Ndrangheta e Camorra operassero in modo coordinato.

Il timore costante: “Mi vogliono uccidere”

Ma nei verbali emerge anche un altro elemento decisivo, che oggi pesa più di tutti.

Pace viveva nella paura. Aveva detto chiaramente di temere di essere ucciso. Non solo: aveva smesso di mangiare per paura di essere avvelenato.

Un dettaglio che cambia il quadro.

Non si tratta di una percezione vaga o di uno stato d’ansia generico. È una paura concreta, dichiarata, verbalizzata. E che si inserisce nel momento più delicato: quello in cui aveva iniziato a collaborare con la magistratura.

In attesa di essere trasferito

C’era poi un passaggio cruciale, rimasto sospeso.

Pace stava aspettando di essere trasferito in una località protetta. Una decisione attesa proprio in questi giorni, mentre i suoi verbali cominciavano a essere valutati e il suo ruolo prendeva forma.

Un passaggio fondamentale per chi decide di parlare.

Il trasferimento in un contesto più sicuro rappresenta spesso la prima garanzia concreta per chi rompe il silenzio. E invece quella decisione non è arrivata in tempo.

I segnali ai magistrati

Il 24 febbraio i magistrati milanesi inviano un primo verbale al carcere. Il giorno successivo ne arriva un secondo, accompagnato da una richiesta precisa: monitorare la sua incolumità.

Segno che il rischio era stato percepito.

Non era un detenuto qualsiasi. Era una persona che stava iniziando a fornire elementi sensibili, e che manifestava timori specifici per la propria vita.

La malattia e una condizione già fragile

A rendere il quadro ancora più complesso c’è un altro elemento: Bernardo Pace era gravemente malato, affetto da un tumore in fase avanzata.

Una condizione che lo rendeva particolarmente vulnerabile, sia fisicamente che psicologicamente.

Era un uomo già segnato, che affrontava contemporaneamente una condanna pesante, una malattia terminale e un percorso di collaborazione con la giustizia.

Un equilibrio estremamente fragile.

Le incongruenze e i dubbi

La versione ufficiale resta quella del suicidio. Ma gli elementi che emergono continuano a sollevare interrogativi.

Pace non avrebbe lasciato messaggi. Aveva parlato con i familiari poco prima. E soprattutto aveva manifestato paura, non rassegnazione.

Aveva chiesto protezione. Aspettava un trasferimento. Temeva per la sua vita.

Sono elementi che, messi insieme, rendono la vicenda tutt’altro che lineare.

Una storia che resta aperta

Bernardo Pace non era un detenuto qualsiasi. Era un uomo che stava iniziando a parlare, che aveva paura di essere ucciso, che aspettava protezione e che era gravemente malato.

Il suo percorso si è interrotto improvvisamente.

E resta una domanda, inevitabile:

perché proprio adesso?

Una domanda che pesa sui suoi verbali, sui nomi che emergono, e su un’inchiesta – quella Hydra – che ha già dimostrato quanto profonde siano le connessioni tra le mafie.

E che, forse, non ha ancora finito di raccontare tutto.

Il processo Hydra al via: le parole che restano

La morte di Bernardo Pace arriva in un momento chiave. Proprio oggi, 19 marzo, prende il via il maxi processo Hydra, uno dei più importanti procedimenti antimafia degli ultimi anni in Lombardia.

E proprio in aula, nelle prossime ore, entreranno anche i suoi verbali.

Secondo quanto emerge, Pace aveva già reso due dichiarazioni considerate “preziose” dagli investigatori. Verbali che, con ogni probabilità, saranno utilizzati nel dibattimento, anche alla luce della sua morte. Dichiarazioni che puntano al cuore dell’inchiesta: l’esistenza di un consorzio criminale stabile, capace di unire le principali mafie italiane attorno a un obiettivo comune, sintetizzato in due parole: denaro e potere.

Il “consorzio” delle mafie

Nelle carte dell’inchiesta Hydra si parla di una struttura organizzata, un sistema che mette insieme esponenti di Cosa Nostra, ’Ndrangheta e Camorra.

Un patto operativo, non solo simbolico.

Tra gli imputati figurano nomi di peso, tra cui esponenti dei clan calabresi, campani e siciliani, ma anche figure legate al mondo economico e imprenditoriale. In totale, circa 140 imputati, con centinaia di capi di imputazione.

Un processo che punta a dimostrare come le mafie, al Nord, abbiano superato le tradizionali divisioni per costruire una rete unitaria capace di gestire affari, investimenti e controllo del territorio.

Le dichiarazioni che pesano

In questo quadro, le parole di Bernardo Pace assumono un valore ancora più rilevante.

Non solo per i contenuti, ma per il momento in cui arrivano: alla vigilia del processo, mentre la macchina giudiziaria si mette in moto e si prepara a entrare nel vivo.

Le sue dichiarazioni, secondo gli inquirenti, contribuiscono a ricostruire i rapporti tra il mandamento trapanese e la rete mafiosa attiva in Lombardia, confermando collegamenti, ruoli e dinamiche operative.

E soprattutto rafforzano l’ipotesi centrale dell’accusa: quella di un sistema criminale capace di agire come un organismo unico.

Un processo che inizia con una domanda

Il processo Hydra parte oggi con numeri imponenti, imputati eccellenti e un impianto accusatorio ambizioso.

Ma si apre anche con un’assenza.

Quella di Bernardo Pace.

Un uomo che stava iniziando a parlare, che aveva consegnato ai magistrati elementi importanti e che avrebbe potuto dire ancora molto.

La sua morte arriva alla vigilia dell’aula, mentre le sue parole stanno per essere utilizzate.

E così, accanto ai capi di imputazione, alle strategie difensive e alle prove, resta anche un interrogativo.

Quanto di quello che doveva emergere emergerà davvero?

E quanto, invece, rischia di rimanere incompiuto.

Sulla morte di Pace è intervenuta anche la senatrice del Partito Democratico Enza Rando, responsabile Legalità e lotta alle mafie, che ha parlato di una vicenda che “suscita profonda preoccupazione” e che impone “una riflessione seria e immediata”.

Secondo Rando, il punto centrale riguarda proprio il momento in cui è avvenuta la morte: a ridosso dell’avvio della collaborazione con la DDA. Una scelta, quella di collaborare, che – sottolinea la senatrice – richiede “la massima attenzione sotto il profilo della tutela, della sicurezza e dell’accompagnamento”.

Da qui la richiesta: verificare se tutte le garanzie previste siano state realmente assicurate e se il sistema abbia funzionato come avrebbe dovuto.

La senatrice collega esplicitamente la vicenda all’inchiesta Hydra, definita di “straordinaria rilevanza”, che ha fatto emergere una vera e propria “superstruttura criminale” capace di mettere insieme ’Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra in un sistema integrato, soprattutto nei settori economici più esposti al riciclaggio.

In questo contesto, le dichiarazioni di Pace – anche per i possibili collegamenti con ambienti riconducibili a Matteo Messina Denaro – avrebbero avuto un peso significativo.

Per questo, conclude Rando, è necessario “fare piena luce su quanto accaduto” e rafforzare gli strumenti di protezione per chi decide di collaborare con la giustizia.



