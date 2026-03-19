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Lettere & Opinioni
19/03/2026 13:30:00

“Tornare a casa, a Marsala, è diventato un lusso: 2.000 euro per volare a Trapani”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-03-2026/tornare-a-casa-a-marsala-e-diventato-un-lusso-2-000-euro-per-volare-a-trapani-450.jpg

Gentile direttore di TP24,

tramite la vostra testata mi rivolgo al presidente di Airgest Dott. Salvatore Ombra. 

 

Mi chiamo Carlo Giacalone, sono marsalese di nascita e, per motivi di lavoro, vivo a Milano dal 1980 insieme alla mia famiglia. Da sempre torniamo a Marsala per le vacanze, sia durante il periodo estivo sia in occasione delle festività natalizie e, spesso, anche per Pasqua. Abbiamo inoltre acquistato un appartamento in centro, poiché proveniamo dalle contrade e desideriamo vivere pienamente la città, con le sue usanze e tradizioni.

 

Nonostante i continui proclami finalizzati alla valorizzazione dell’aeroporto “V. Florio”, fondamentale per l’incremento del turismo nel nostro territorio, le tariffe aeree continuano a rimanere proibitive.

 

Non è possibile che una famiglia di quattro persone, nel periodo estivo o natalizio, debba spendere oltre 2.000 euro solo per raggiungere la provincia di Trapani.

 

Mi chiedo: perché Ryanair applica queste tariffe? Per quale motivo non è mai stata coinvolta un’altra compagnia aerea, al fine di creare una reale concorrenza? E perché non estendere le attuali agevolazioni riservate ai residenti in Sicilia anche ai nativi che, come me, non hanno mai smesso di tornare nella propria terra d’origine?

 

Carlo Giacalone









Native | 19/03/2026
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