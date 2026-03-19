Marsala 2026: Grillo ha il sostegno dell'UDC. Curatolo lancia un appello ai candidati...

19/03/2026 06:00:00

Il sindaco Massimo Grillo è riuscito a non perdere il simbolo dell’UDC. Nella giornata di mercoledì 17 marzo, in città sono arrivati i vertici del partito: Decio Terrana, coordinatore regionale UDC, e Franco Regina, coordinatore provinciale. Non hanno incontrato solo il sindaco, ma anche i loro rappresentanti locali: il consigliere comunale Pino Ferrantelli e l’assessore Gaspare Di Girolamo.

Che cosa si sono detti

L’UDC ha confermato l’appoggio a Massimo Grillo anche per la corsa al bis. Le voci che circolavano su un eventuale abbandono da parte di Di Girolamo sono state stoppate.

Di Girolamo resta in giunta, accanto a Grillo, in questa campagna elettorale che porterà alle elezioni di maggio per il rinnovo del Consiglio comunale e del sindaco. Si tratta dell’unico partito di centrodestra che ha deciso di rimanere con il sindaco uscente.

L’apprezzamento dell’UDC

Il partito ha espresso soddisfazione “per l’approvazione, da parte della Giunta municipale, dello schema di regolamento per l’istituzione dei municipi. Un’iniziativa che si colloca in piena coerenza con i valori fondanti dell’UDC, da sempre orientati al decentramento amministrativo e alla concreta attuazione del principio di sussidiarietà, quale strumento per avvicinare le istituzioni ai cittadini e rafforzare la qualità dei servizi sul territorio”.

E sull’assessore Di Girolamo c’è piena copertura: “La presenza e il contributo dell’assessore Di Girolamo rappresentano un elemento di solidità e di prospettiva all’interno dell’azione di governo, oltre che un riferimento politico significativo nel percorso di costruzione dell’area moderata in città”.

Rafforzata anche la sintonia tra i livelli istituzionali e politici dell’UDC e l’Amministrazione comunale: “Confermando una linea comune avviata nei mesi scorsi dal segretario nazionale del partito Lorenzo Cesa, che guarda con determinazione alle prossime sfide elettorali, nel segno della continuità amministrativa, della responsabilità e della concretezza”.

Curatolo: dialogo su Marsala

Il candidato sindaco Leonardo Curatolo, leader di Marsala Futura, ha lanciato un appello agli altri candidati sindaco di Marsala: “Apriamo un dialogo sui temi che riguardano il nostro futuro. In vista delle prossime elezioni amministrative, desidero rivolgere un invito ai candidati sindaco: apriamo un confronto serio e pubblico su alcune questioni fondamentali che riguardano non solo la nostra comunità, ma anche il contesto internazionale in cui viviamo.

Le crisi che attraversano il mondo, dalla drammatica situazione in Palestina alle tensioni in Iran, ci ricordano quanto siano urgenti temi come la pace, i diritti umani e la tutela dei più deboli. Non possiamo restare indifferenti davanti alle tragedie che colpiscono migliaia di bambini, spesso vittime di sfruttamento, schiavitù e violenze indicibili.

Allo stesso tempo è necessario riportare l’attenzione su alcune questioni cruciali per il nostro territorio. Il futuro della viticoltura marsalese, patrimonio economico e culturale della nostra terra, merita una visione chiara e strategie di sviluppo concrete. In questo quadro diventa importante anche discutere del progetto di un campus universitario dedicato all’enologia presso il podere Badia, che potrebbe rappresentare un’opportunità straordinaria per la formazione, la ricerca e l’innovazione legate al mondo del vino”.

Curatolo parla anche dei giovani e torna sul tema dell’ospedale cittadino: “Quali interventi concreti si intendono mettere in campo per migliorare la situazione dell’ospedale di Marsala, che da tempo evidenzia carenze strutturali e organizzative?”.



