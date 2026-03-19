Sessanta operatori ai corsi di formazione del Distretto Turistico Sicilia Occidentale

19/03/2026 11:00:00

Grande partecipazione alle giornate di formazione strategica e giuridico-amministrativa promosse e organizzate dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale e rivolte a operatori turistici, strutture alberghiere ed extralberghiere, gestori di locazioni turistiche, guide e stakeholder del territorio.

Circa sessanta operatori provenienti da quasi tutti i comuni della provincia hanno preso parte alle cinque giornate che si sono tenute nei giorni 3-4-10-12-17 marzo. La formazione si è articolata in due moduli complementari:

- formazione strategica sui temi del marketing territoriale, gestione del prodotto turistico, tendenze 2026, social media marketing (3-4-10 marzo, relatori Bruno Bertero destination manager Distretto Turistico Sicilia Occidentale e Giorgia Deiuri esperta in valorizzazione territori e social media);

- formazione giuridico-amministrativa sulla normativa Ue, nazionale e regionale, contratti e regolamentazioni turistiche (12-17 marzo, relatori Saverio Panzica esperto in legislazione marketing e qualità dei servizi turistici, Antonio Marino presidente Federalberghi Trapani).

I corsi sono stati gratuiti e si sono tenuti nella sala Gregory Bongiorno presso la sede di Sicindustria Trapani, Via Mafalda di Savoia 26.

La formazione è al centro del programma 2026 del Distretto Turistico Sicilia Occidentale e il percorso intrapreso ha rappresentato per i partecipanti un'opportunità concreta per acquisire gli strumenti operativi, aggiornarsi sulla normativa vigente e rafforzare la competitività delle proprie attività nel contesto del turismo.

«La grande partecipazione e il grande interesse verso le due tematiche che abbiamo affrontato e sviluppato con esperti qualificati ci ha molto soddisfatti – ha dichiarato Rosalia D’Alì, presidente Distretto Turistico Sicilia Occidentale - Ringraziamo i relatori e gli operatori turistici che hanno compreso l’importanza dell’iniziativa e partecipato, mostrando grande attenzione e interesse. Riteniamo questa un’azione concreta per far crescere la professionalità nel settore e per dare sostegno agli operatori della provincia».

Ai corsi appena conclusi, seguiranno due giornate di approfondimento nel mese di aprile (8-9) con due laboratoridedicati tenuti d Giorgia Deiuri nel corso dei quali verranno sviluppati esempi concreti ed azioni del percorso intrapreso.

«Ci siamo impegnati a dar seguito all’iniziativa - ha concluso la presidente Rosalia D’Alì – affinché corsi di formazione possano diventare un appuntamento periodico di aggiornamento e confronto a supporto del sistema turistico locale».

Fino al 22 marzo il Distretto Turistico Sicilia Occidentale sarà presente a B-Travel, il Salone del turismo di Fira de Barcelona, che si terrà nel Padiglione 8 della sede di Montjuïc con l’obiettivo di promuovere un turismo più responsabile e migliorare l’esperienza dei visitatori attraverso nuove attività e proposte. L’edizione 2026 sarà orientata verso un turismo sostenibile: un modello che valorizza le comunità locali, rispetta le tradizioni culturali e sociali, è attento all’ambiente, inclusivo e capace di offrire esperienze autentiche e di qualità.



