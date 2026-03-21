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Economia
21/03/2026 20:00:00

Pantelleria, riapre l’ufficio postale dopo il restyling “Polis”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-03-2026/pantelleria-riapre-l-ufficio-postale-dopo-il-restyling-polis-450.jpg

Dopo i lavori di ristrutturazione, ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Pantelleria, completamente rinnovato secondo il modello Polis.

Sono terminati infatti gli interventi di ammodernamento della sede di via Edmondo De Amicis, pensati per ampliare l’offerta dei servizi e includere anche quelli della pubblica amministrazione. Il progetto Polis, promosso da Poste Italiane, punta a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nei circa 7mila comuni italiani con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio.

 

Ufficio rinnovato e più sostenibile

L’ufficio è stato completamente riqualificato: la sala accoglienza presenta nuovi arredi e una diversa palette di colori, mentre gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e un sistema di illuminazione a ridotto consumo energetico.

Realizzati cinque sportelli ribassati per agevolare l’accesso ai servizi, di cui due postazioni relazionali con sedute, oltre a due sale consulenza dedicate.

 

Più servizi per i cittadini

All’interno della sede sono ora disponibili i certificati anagrafici e diversi servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione Unica e il modello “OBIS M”.

Grazie alla convenzione tra Poste Italiane, il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono inoltre richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, senza recarsi in questura, con possibilità di riceverlo a domicilio.

 

L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. A breve tornerà operativo anche l’ATM Postamat, disponibile 24 ore su 24.

Con il progetto Polis, Poste Italiane conferma il proprio ruolo a supporto del sistema Paese, valorizzando la capillarità della rete sul territorio, in controtendenza rispetto al progressivo abbandono dei piccoli centri.

 









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