Marsala sotto choc per la morte del giovane studente. Dolore e interrogativi

22/03/2026 10:24:00

Marsala si è svegliata con una ferita difficile da rimarginare. La morte del giovane studente di appena vent’anni, precipitato dalla torre della facoltà di Economia dell’Università di Padova, ha scosso profondamente la città. Una notizia che, in poche ore, ha attraversato famiglie, scuole, gruppi di amici, lasciando ovunque lo stesso sentimento: incredulità.

Il dramma si è consumato nella mattinata del 20 marzo, sotto gli occhi di altri studenti che stavano entrando a lezione. Inutili i soccorsi del 118 e l’intervento della polizia. Le prime ricostruzioni parlano di un gesto volontario, ma restano ancora diversi aspetti da chiarire.

Il dolore della comunità: lo Scientifico sotto choc

A. M., poco più che ventenne, era il terzo di tre figli. La madre è una docente molto conosciuta in città. Ed è proprio il mondo della scuola a vivere in queste ore uno dei momenti più difficili.

Il Liceo Scientifico di Marsala, dove il ragazzo aveva studiato, è profondamente scosso. Insegnanti, compagni e personale scolastico ricordano un giovane come tanti, con il suo percorso, i suoi sogni, la sua vita che si stava costruendo lontano da casa.

Una comunità intera si stringe attorno alla famiglia, nel silenzio che accompagna le tragedie più difficili da comprendere.

La vita a Padova e gli interrogativi

Il giovane frequentava Scienze Motorie all’Università di Padova dallo scorso anno. Praticava pugilato e aveva scelto di lasciare Marsala per costruire il proprio futuro.

Resta però un elemento ancora da chiarire: il ragazzo si trovava in una struttura – quella della facoltà di Economia – diversa rispetto al suo corso di studi. Un dettaglio su cui stanno lavorando gli investigatori, che nelle prossime ore potrebbero fornire ulteriori elementi.

Un disagio che riguarda tanti giovani

Quella di Padova non è solo una tragedia individuale. È anche il riflesso di un disagio più ampio che, negli ultimi anni, sta emergendo con sempre maggiore evidenza tra i giovani e, in particolare, tra gli studenti universitari.

Secondo dati riportati dalla Fondazione Veronesi, le richieste di aiuto per tendenze suicide sono quadruplicate rispetto al 2019. Negli ultimi mesi si sono registrati casi in diverse città universitarie italiane, da Milano a Palermo, passando per Napoli, Salerno e Pavia.

Alla base, spesso, c’è una pressione psicologica crescente: il peso delle aspettative, la paura di fallire, il confronto continuo con modelli di successo. In alcuni casi si arriva a costruire “carriere universitarie fantasma”, nascondendo difficoltà e ritardi fino a non vedere più vie d’uscita.

Una sofferenza silenziosa, che troppo spesso resta invisibile fino a quando è troppo tardi.

Chiedere aiuto è possibile

In momenti di difficoltà è fondamentale non restare soli. Parlare con qualcuno – un familiare, un amico, un docente – può fare la differenza.

È possibile rivolgersi al proprio medico, ai servizi di salute mentale del territorio o chiamare il 112 in caso di emergenza. Esistono anche numeri e centri di ascolto dedicati al supporto psicologico.

La tragedia di questi giorni lascia una domanda aperta, che riguarda tutti: quanto sappiamo davvero ascoltare il disagio dei più giovani?



