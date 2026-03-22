Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» La crisi
22/03/2026 06:00:00

Trapani, cantieri a rischio: rincari fino al 50% e imprese in perdita

https://www.tp24.it/immagini_articoli/no_foto

A Trapani il problema ha numeri precisi: materiali edili fino al +50%, bitume passato da 400 a 700 euro a tonnellata, aumenti medi tra il 5 e l’8% e picchi del 20%. Tradotto: i cantieri oggi costano molto di più. E qualcuno ha già iniziato a rimetterci. Non è una previsione, è quello che sta accadendo adesso, nei lavori pubblici e privati.

 

L’allarme arriva da Ance Trapani, ma nei cantieri la situazione è ancora più pesante. “Gli aumenti sono superiori a quelli indicati – dice Giuseppe Costantino, della ditta Agorà di Catania – per alcuni materiali siamo ben oltre il 5-10%. Il bitume è aumentato tra il 40 e il 50%”. E il dato diventa immediatamente concreto: “Prima costava circa 400 euro a tonnellata, oggi è arrivato anche a 700”. 

 

Numeri che non sono teoria, ma fatture, ma  il punto non è solo il rincaro, piuttosto come viene applicato. “I fornitori applicano i nuovi prezzi anche sulle scorte acquistate prima – afferma – il materiale in magazzino dovrebbe essere venduto ai prezzi vecchi, invece viene già venduto con i prezzi aumentati”. In pratica si paga oggi anche quello che è stato comprato ieri a prezzo più basso. “Questa è la classica speculazione che stiamo subendo”.

 

E mentre il mercato corre, le imprese restano ferme nei contratti. I lavori sono stati affidati mesi fa, con prezzi completamente diversi. Oggi quei prezzi non bastano più. Eppure i cantieri non si possono fermare. “Dobbiamo andare avanti e pagare – spiega – altrimenti non incassiamo”. Il meccanismo è semplice e spietato: lavori con prezzi vecchi, compri con prezzi nuovi. Il margine si azzera. A volte anche di più. “Qualcuno ci rimette”.

 

Il nodo diventa ancora più delicato quando si entra nei cantieri del PNRR, dove i tempi sono rigidi e non negoziabili. A Cappuccinelli, uno dei quartieri più fragili di Trapani, il progetto Pinqua vale oltre 15 milioni di euro e punta a cambiare il volto di un rione segnato da allagamenti, infrastrutture insufficienti e degrado urbano. Qui si interviene su case, spazi pubblici, collegamenti e servizi. Un intervento atteso da anni.

 

Ma proprio qui il problema dei costi diventa evidente. “I lavori sono stati prorogati al 30 giugno 2026 ed è l’ultima proroga” – sottolinea Costantino. Significa che non c’è più margine. Non si può rallentare. Non si può aspettare che i prezzi si stabilizzino. Non si può sospendere il cantiere per rivedere i conti.

 

Il sistema prevede la revisione dei prezzi, ma arriva dopo. Sempre dopo. Le imprese devono prima completare i lavori, anticipare i costi, chiudere il cantiere. Solo dopo possono chiedere l’adeguamento. Con tempi lunghi, verifiche, disponibilità di fondi. Nel frattempo, però, il peso resta tutto sulle aziende.

 

Ed è qui che si apre il rischio vero per Trapani. Perché questo equilibrio può reggere solo fino a un certo punto. Se i costi continuano a salire e le imprese non riescono più ad assorbire gli aumenti, i cantieri iniziano a rallentare. Non per scelta, ma per necessità. E il passo successivo è il blocco.

 

Anche Ance Trapani guarda con preoccupazione ai prossimi mesi. “Molte imprese sono impegnate nei lavori del PNRR e questi aumenti possono compromettere tutto”. Sul fronte occupazionale, per ora, nessun crollo. Ma il segnale è già arrivato. “Ad oggi non abbiamo registrato cali occupazionali, ma alcune imprese stanno iniziando a chiedere la sospensione dei lavori per aggiornare i prezzi”.

 

E qui il problema diventa sistemico. Perché se si fermano i cantieri, non si ferma solo un’opera. Si blocca una filiera intera: fornitori, operai, trasporti, servizi. E soprattutto si mettono a rischio le scadenze del PNRR, che non possono essere spostate all’infinito.

 

Nel frattempo, le richieste di intervento restano sul tavolo. “Abbiamo chiesto di vigilare sui prezzi – dice Catalano – ma le speculazioni arrivano immancabilmente”. E soprattutto: “Quando hai scadenze da rispettare non puoi aspettare che i prezzi tornino calmierati”. Anche perché, aggiunge, “una volta alzati, difficilmente tornano indietro”.

 

E allora il quadro è questo: i costi salgono rapidamente, i contratti restano fermi, le imprese anticipano e assorbono. I cantieri devono andare avanti comunque. Ma così il sistema si regge su un equilibrio fragile. E se non cambia qualcosa in tempi rapidi, il rischio non è più teorico.

 

È quello di vedere rallentare – o fermarsi – i lavori proprio mentre Trapani dovrebbe correre per non perdere i fondi del PNRR.









Native | 19/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-03-2026/1773842763-0-giulio-bellan-e-le-novita-per-le-imprese-siciliane-maggiorazione-fino-al-180.jpg

Giulio Bellan e le novità per le imprese siciliane: maggiorazione...

Native | 17/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-03-2026/1773658411-0-estate-2026-prenota-il-tuo-viaggio-con-autoservizi-salemi.jpg

Estate 2026: prenota il tuo viaggio con Autoservizi Salemi 

Native | 16/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-03-2026/1773392481-0-pasqua-a-marsala-la-pasticceria-savoia-punta-sulla-colomba-artigianale-con-lievito-madre.jpg

Pasqua a Marsala, la Pasticceria Savoia punta sulla colomba artigianale...