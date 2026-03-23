Marsala, centrodestra in affanno e Patti avanza: la partita si gioca su consenso e ,,,

23/03/2026 06:00:00

Capita che il chiacchiericcio diventi rumore. E il rumore, si sa, serve a coprire più che a spiegare. Soprattutto quando le etichette vengono appiccicate a chi fa informazione, colpevole soltanto di non allinearsi, di non piegare le analisi al tifo, di non trasformare i fatti in propaganda.

Capita quando leggere i dati, seguire i movimenti, mettere in fila ciò che accade diventa un atto scomodo. Non perché sia sbagliato, ma perché è libero.

Capita. Ma non basta. Non basta a fermare né a deviare il racconto di questa campagna elettorale a Marsala.

Perché il centrodestra rischia una sconfitta annunciata?

A Marsala il centrodestra rischia di perdere non per la forza degli avversari, ma per i limiti che ha mostrato. Quando manca il rinnovamento, quando le scelte non parlano al futuro ma al passato, il consenso non c’è. O è insufficiente.

Il primo nodo è quello della classe dirigente. Da anni il centrodestra marsalese si muove dentro un perimetro chiuso, incapace di aprirsi davvero a nuove energie, a competenze fresche, a visioni contemporanee. Gli stessi nomi, le stesse dinamiche, gli stessi equilibri. Un sistema che si autoalimenta ma non cresce. E quando una coalizione smette di crescere, inizia inevitabilmente a perdere terreno.

E la scelta di Giulia Adamo, già sindaca in passato, è il simbolo più evidente di questa difficoltà. Non è una questione anagrafica in sé, ma politica: quando si torna indietro invece di andare avanti, si manda un messaggio chiaro alla città. Non si è riusciti a costruire un’alternativa credibile. Non si è investito su una nuova leadership. Non si è preparato il domani. È una scelta che parla più di necessità che di visione.

C’è di più: i leader del centrodestra sono tutti troppo occupati a curare la propria carriera politica personale. Questo clima allontana sempre di più i professionisti, le competenze, le energie migliori della città. Chi ha costruito una carriera, chi ha una reputazione da difendere, difficilmente è disposto a mettersi in gioco in un contesto dove prevalgono logiche di spartizione piuttosto che di merito. Nessuno lascia il proprio percorso professionale per entrare in un sistema che rischia di stritolare, più che valorizzare.

La politica, quando diventa chiusa, autoreferenziale e poco lungimirante, perde attrattività. Se tutto si riduce alla distribuzione di assessorati e poltrone, viene meno la sua funzione più alta: quella di immaginare e costruire il futuro di una comunità. E senza questa prospettiva, anche il consenso diventa fragile. A Marsala oggi si percepisce chiaramente questo scollamento: siamo di fronte a un bivio, da una parte una classe dirigente che fatica a rinnovarsi, dall’altra una città che chiede qualità, competenza e visione.

Grillo parla ai suoi

Il sindaco uscente, Massimo Grillo, parla innanzitutto al suo perimetro, compatta ciò che resta di un consenso che oggi appare meno solido rispetto al passato. Sa bene che la partita è in salita: le liste che lo sostengono non hanno quella forza d’urto capace di macinare preferenze, mancano figure radicate nei quartieri, i cosiddetti “incassatori di consensi” che, nelle elezioni amministrative, fanno spesso la differenza.

È una consapevolezza lucida, che però non si traduce in resa. La sua è una strategia costruita sulla resistenza e sull’attesa. Non è uno sprovveduto: conosce i meccanismi elettorali, sa leggere le dinamiche della città e soprattutto punta su un obiettivo preciso, il ballottaggio. È lì che immagina di potersi rimettere in gioco, confidando in un possibile riassetto degli equilibri, in convergenze dell’ultima ora, nel voto disgiunto e in quella parte di elettorato che al primo turno resta fredda ma al secondo sceglie in modo più netto.

Patti prende tutto

Andreana Patti sta occupando con intelligenza e metodo quegli spazi che la politica tradizionale ha lasciato scoperti: l’associazionismo, il bisogno diffuso di rappresentanza concreta. Non è solo una candidatura, ma un contenitore che intercetta un sentimento sempre più evidente tra i cittadini: la richiesta di un sindaco che torni a occuparsi della città, delle strade, dei servizi, della quotidianità. Un sindaco meno impegnato nelle geometrie del potere e più presente nella gestione reale dei problemi.

È su questo terreno che Patti sta costruendo consenso, parlando un linguaggio diretto e riconoscibile, lontano dalle liturgie della politica tradizionale. Ma proprio questa capacità di attrazione apre un fronte delicato. Perché attorno a una candidatura percepita come competitiva si aggregano inevitabilmente interessi, aspettative, ambizioni. E non tutti sono animati dallo stesso spirito civico.

A sostegno di Patti non ci sono samaritani: ci sono persone con percorsi diversi, obiettivi diversi e anche livelli diversi di legittimità politica. Alcuni portano competenze e contributi reali, altri vedono nella vittoria un’opportunità da capitalizzare. È qui che si giocherà una parte decisiva della sua credibilità.

Perché vincere intercettando il bisogno di cambiamento è un conto, governare tenendo insieme una coalizione composita è un altro. Servirà capacità di organizzazione, equilibrio, ma soprattutto autorevolezza nelle scelte. Patti dovrà dimostrare di saper distinguere tra ciò che è utile alla città e ciò che risponde a logiche di pressione interna, evitando che la spinta civica venga fagocitata dalle dinamiche più tradizionali della politica.

In altre parole, la vera sfida non è solo arrivare alla guida della città, ma restare coerente con la promessa che oggi le sta facendo guadagnare consenso: mettere Marsala prima di tutto, anche quando questo significherà dire no a chi, oggi, le sta accanto.

Sabato Patti ha scelto di parlare al mondo della scuola e la risposta è stata tutt’altro che formale: c’erano tutti. Docenti, dirigenti, operatori, famiglie. Non una passerella, ma un momento denso, che passa da un’idea condivisa di scuola che va oltre la semplice istruzione.

È emersa con forza la visione di un luogo che deve tornare ad essere fucina del domani, spazio di crescita reale, capace di formare cittadini prima ancora che studenti. La scuola, nel racconto che si è costruito in quell’incontro, diventa anche presidio fondamentale nelle periferie: non solo edificio, ma centro di aggregazione culturale e sociale.

Un punto di riferimento stabile, capace di contrastare l’isolamento, di creare comunità, di offrire alternative concrete al vuoto che troppo spesso alimenta disagio.

E poi il tema più duro, quello che non si può più aggirare: la dispersione scolastica. Una piaga che a Marsala ha numeri e conseguenze preoccupanti, perché dove la scuola arretra cresce il rischio di devianza. Non è solo una questione educativa, ma sociale. Intervenire qui significa prevenire marginalità, significa investire davvero sul futuro della città.



