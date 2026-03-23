Referendum sulla giustizia, in Sicilia avanti il No: primi dati dallo spoglio

23/03/2026 15:29:00

A poco più di mezz’ora dall’inizio dello scrutinio arrivano le prime indicazioni, ancora molto parziali, sull’esito del referendum costituzionale sulla giustizia.

In Sicilia, secondo i dati pubblicati sul portale Eligendo del Ministero dell’Interno, il No risulta in vantaggio. Dopo le prime 32 sezioni scrutinate su 5.306, il No si attesta al 58%, mentre il Sì è fermo al 42%.

Si tratta, è bene sottolinearlo, di un dato ancora del tutto preliminare e non significativo sul piano statistico, considerato il numero estremamente ridotto di sezioni esaminate.

Tuttavia, il trend iniziale appare in linea con quanto emerso dai primi exit poll nazionali, che indicavano un testa a testa con un leggero vantaggio del No.

Lo spoglio è in corso in tutta l’Isola e nel resto d’Italia. Nelle prossime ore il quadro sarà più chiaro, con dati più consistenti anche per la provincia di Trapani e per Marsala.



