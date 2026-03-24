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Politica
24/03/2026 07:53:00

Referendum: a Salemi stravince il NO con il 62% dei voti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-03-2026/1774335308-0-referendum-a-salemi-stravince-il-no-con-il-62-dei-voti.jpg

Il Comitato per il NO di Salemi esprime soddisfazione per i risultati del Referendum del 22-23 marzo sulla Giustizia, che vedono una netta affermazione del NO con
2.358 voti pari al 62,05% contro i 1.442 voti del SÌ rimasti fermi al 37,95%. Un risultato limpido, ottenuto grazie ad una con una partecipazione significativa dei
cittadini (3.854 votanti, pari al 48,72%), superiore ai dati registrati nella provincia di Trapani e in Sicilia, che testimonia la consapevolezza delle cittadine e dei cittadini di
Salemi quando si tratta di decidere su temi centrali per la vita democratica del Paese.
 

Così fu per il Referendum Monarchia/Repubblica e per il Divorzio. Il Coordinatore Ignazio Grillo ha ringraziato le cittadine e i cittadini, i movimenti, le associazioni e i partiti che hanno condiviso e sostenuto con unità questa battaglia. Il risultato ottenuto rappresenta un importante segnale di partecipazione e impegno civico per la comunità.
 

“A questo risultato riteniamo”- aggiunge Grillo- “di aver contribuito anche attraverso le iniziative promosse dal Comitato: gli incontri con il Presidente nazionale Giovanni
Bachelet e con il magistrato Giuseppe Savagnone, oltre all’impegno costante sul territorio con il volantinaggio nelle vie del paese”.









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