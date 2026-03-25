Colpo di coda dell’inverno: freddo e piogge in arrivo in Sicilia

25/03/2026 07:58:00

Una pausa, ma breve. La Sicilia oggi, mercoledì 25 marzo, tira il fiato dopo i giorni di instabilità, ma il miglioramento durerà poco: da domani torna il maltempo, con un vero e proprio colpo di coda invernale.

Mercoledì: tempo più stabile

La giornata di oggi si presenta nel complesso tranquilla. Cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nelle zone interne e sul versante settentrionale.

Le temperature sono in lieve aumento: si sfiorano i 18-20 gradi nelle principali città, mentre i venti restano moderati, con rinforzi sul Canale di Sicilia.

Insomma, una tregua primaverile. Ma è solo una parentesi.

Da giovedì cambia tutto

Già da domani, giovedì 26 marzo, l’anticiclone si indebolisce e lascia spazio a un fronte freddo in arrivo dal Nord Europa.

Le prime piogge interesseranno soprattutto le aree settentrionali dell’Isola, ma il peggioramento sarà progressivo e destinato a coinvolgere tutta la Sicilia.

Le temperature torneranno a scendere bruscamente: massime poco sopra i 10 gradi e minime intorno ai 7. Un ritorno all’inverno, più che un normale cambio di stagione.

Venerdì e weekend: fase più intensa

Il fronte freddo entrerà nel vivo tra venerdì e il fine settimana, portando condizioni diffuse di instabilità.

Sono attese piogge e rovesci, più frequenti sulle zone centro-settentrionali, con venti in rinforzo da nord-ovest e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Non solo pioggia: tornerà anche la neve nelle aree interne, con quota in calo fino a 1000-1100 metri, e localmente anche più in basso.

Un colpo di coda invernale

Gli esperti parlano chiaramente di irruzione artica. Una massa d’aria fredda che riporterà temperature tipiche di pieno inverno, con forti contrasti atmosferici e possibilità di fenomeni intensi, tra temporali e grandinate.

Dopo una primavera appena accennata, la Sicilia si prepara quindi a un nuovo cambio di scenario. E stavolta, senza mezze misure.



