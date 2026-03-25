Marsala, Uguaglianza per la Sicilia lancia l’appello: “Vincenzo Forti candidato sindaco”

25/03/2026 21:42:00

Dopo avere rotto con la coalizione del sindaco uscente Massimo Grillo nei giorni scorsi, il movimento Uguaglianza per la Sicilia prova adesso a sparigliare davvero le carte delle amministrative marsalesi. In un nuovo comunicato, il gruppo guidato da Salvatore Rubbino lancia un appello pubblico per convincere Vincenzo Forti a scendere in campo nella corsa a sindaco.

Il tono del documento è quello delle occasioni in cui, più che una candidatura, si cerca una specie di investitura popolare. Il movimento descrive infatti il quadro politico delle amministrative 2026 come “desolante e vuoto”, parlando di una politica abitata, “salvo poche mosche bianche”, da figure viste come arriviste e interessate più alla sistemazione personale che al bene pubblico.

Secondo Uguaglianza per la Sicilia, proprio mentre il direttivo stava maturando la decisione di ritirarsi definitivamente dalla competizione elettorale, sarebbe emerso il nome di Vincenzo Forti, indicato come il possibile “vero cambiamento”. Nel comunicato Forti viene descritto come una figura fuori dagli schemi, capace di impensierire “il sistema” e di dire ciò che pensa senza timore di conseguenze.

Il movimento richiama anche le battaglie pubbliche condotte in passato dall’avvocato marsalese, già noto in città per il suo attivismo politico e civile. Forti, infatti, era stato tra i protagonisti dell’esperienza del meetup marsalese riconducibile al Movimento 5 Stelle già in vista delle amministrative del 2015. (qui l'articolo di TP24.it)

Nel testo, Rubbino e i suoi non si rivolgono direttamente a Forti, che avrebbe già respinto più volte la proposta di candidarsi, ma ai cittadini “stanchi e nauseati”, chiedendo loro di aiutarli a convincerlo. L’idea è semplice, almeno sulla carta: tentare di portare dentro il palazzo chi dal palazzo è sempre rimasto diffidente, se non apertamente ostile.

Il passaggio politico non è secondario. Solo il 20 marzo 2026 lo stesso movimento aveva annunciato di avere revocato il sostegno a Massimo Grillo, parlando di “profonde divergenze” sulla visione amministrativa e sulla progettualità per la città. (Adesso, a distanza di pochi giorni, quel distacco si traduce in una mossa più netta: non soltanto l’uscita dalla coalizione del sindaco uscente, ma la ricerca di un nome fortemente identitario.

Resta da capire se l’appello produrrà effetti concreti o se resterà l’ennesimo episodio di questa lunga e un po’ affollata vigilia elettorale marsalese.



