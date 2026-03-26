Campobello, il fronte civico-progressista sceglie Catanzaro: corsa a sindaca al via

26/03/2026 15:35:00

A Campobello di Mazara la partita per le amministrative di maggio si allarga. Dopo settimane di manovre, trattative e candidature già emerse nel centrodestra e nell’area civica, adesso arriva anche il nome del fronte civico-progressista: è Gioacchina Catanzaro la candidata sindaca sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, ControCorrente e da altre realtà che si richiamano all’alternativa di governo. Le elezioni comunali in Sicilia si terranno il 24 e 25 maggio 2026. (TP24.it)

L’annuncio ufficializza un passaggio politico che a Campobello era atteso da giorni. Fin qui il quadro locale aveva già registrato la candidatura di Giuseppe Stallone, sostenuto dalla coalizione “Uniti per Campobello”, e quella di Daniele Mangiaracina, riferimento della coalizione “Rinascita Campobellese”. Nelle scorse settimane, inoltre, era stata indicata come probabile anche la candidatura di Piero Di Stefano, nell’area vicina all’amministrazione uscente. (TP24.it)

Il progetto che porta alla candidatura di Catanzaro si presenta con tre parole d’ordine ormai inevitabili in campagna elettorale, ma qui rivendicate come architrave politica: discontinuità, trasparenza e rinnovamento amministrativo. Il messaggio è chiaro: costruire una proposta alternativa rispetto al passato e offrire alla città una guida che punti su partecipazione e ascolto.

Catanzaro è cancelliere esperto al Tribunale di Marsala, è geometra abilitata e ha lavorato per anni nel Comune di Campobello di Mazara. Sul piano sindacale è componente della segreteria provinciale della Uil Fp Trapani. Un profilo che i promotori della candidatura descrivono come legato alla conoscenza diretta della macchina amministrativa e dei problemi del territorio.

“La mia vita ruota attorno al lavoro e all’attività sindacale”, afferma Catanzaro, spiegando che proprio queste esperienze le hanno insegnato “il valore dell’ascolto, della responsabilità e dell’impegno concreto per la collettività”.

La presentazione ufficiale della candidatura e della lista si terrà venerdì 27 marzo alle 10.30 al club “Solo Vip”, in piazza Eremita 5, a Campobello di Mazara. Alla conferenza stampa sono annunciati i rappresentanti delle forze politiche e civiche che hanno aderito al progetto.

Prevista anche la presenza della deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminnisi e del deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina, insieme ai coordinatori politici locali Francesca Di Natale per il Movimento 5 Stelle, Baldo Stallone per il Pd e Vladimiro Puccio per ControCorrente.

Con la discesa in campo di Gioacchina Catanzaro, Campobello entra così in una fase nuova della campagna elettorale. Più che una semplice aggiunta di nomi, è il segnale che il confronto si sta strutturando in modo più netto. E in città, dove il terzo mandato del sindaco uscente Giuseppe Castiglione è ormai fuori gioco, la corsa per Palazzo Accardi smette definitivamente di essere una faccenda per pochi addetti ai lavori. (TP24.it)



