Mazara, Quinci ha azzerato la Giunta

27/03/2026 12:19:00

Svolta al Comune di Mazara del Vallo. Il sindaco Salvatore Quinci ha deciso di azzerare la Giunta municipale. La decisione è stata già comunicata agli assessori, mentre la determinazione sindacale è in fase di pubblicazione.

Con l’azzeramento, tutte le deleghe assessoriali tornano temporaneamente al primo cittadino, in attesa della nomina di una nuova squadra di governo.

La Giunta era stata nominata dopo la rielezione di Quinci con determinazione sindacale n. 79 del 18 giugno 2024 e successivamente integrata con la n. 88 del 27 giugno 2024. Nel corso del mandato aveva già subito una modifica nelle deleghe con la determina n. 227 del 24 novembre 2025.

Fino ad oggi l’esecutivo era composto da:



Vito Torrente (Servizi alla Città, Lavori pubblici, Urbanistica),

Germana Abbagnato (Turismo, Eventi, Cultura, Attività produttive, Servizi alle imprese),

Vito Billardello, vicesindaco (Bilancio, Programmazione, Sport, Ambiente),

Gasparino Giacalone (Polizia municipale e Viabilità, Servizi cimiteriali, Servizi demografici),

Isidonia Giacalone (Welfare e inclusione, Pubblica istruzione, Decoro urbano, Verde pubblico),

Giacomo Paolo Caruso (Rapporti con il Consiglio comunale, Infrastrutture e Protezione civile, Rapporti con le istituzioni, Patrimonio e Agricoltura),

Gianfranco Casale (Partecipazione, Quartieri e coesione sociale, Politiche giovanili, Innovazione e smart city, Benessere degli animali).

Al momento non sono state rese note le motivazioni della scelta né i tempi per la nomina della nuova Giunta.



