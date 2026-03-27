Basket: in serie C sabato la Virtus Trapani riceverà il Cus Catania

27/03/2026 16:30:00

L’Automondo Virtus Trapani torna al PalaVirtus domani, sabato 28 marzo alle 18:30, per affrontare il Cus Catania nella gara valevole per l’ottava giornata, terza di ritorno, della Poule Promozione di Serie C. La squadra gialloblù di Valerio Napoli arriva dalla sconfitta contro Gela Basket, un match segnato dalle numerose assenze per infortunio. L’infermeria resta un tema delicato, con diversi giocatori già ai box fino al termine della stagione, ma rispetto alla scorsa settimana si intravedono segnali di miglioramento. Di fronte ci sarà un Cus Catania in ottima forma, reduce dal successo per 66-65 contro la Dierre Reggio Calabria e dalla precedente vittoria sulla Svincolati Academy Milazzo. La formazione etnea sta vivendo un buon momento e punta a migliorare il proprio piazzamento per provare a conquistare il fattore campo nella fase di play-in.

All’andata la Virtus aveva conquistato la prima vittoria in Poule Promozione. Sul parquet del Cus Catania il successo è stato di 65-86, in una partita gestita con lucidità e personalità. Dopo un primo tempo equilibrato, i ragazzi di coach Napoli avevano imposto il proprio ritmo nella seconda parte del match, costruendo l’allungo decisivo grazie alla continuità offensiva e a una difesa capace di limitare le iniziative dei catanesi. La prova corale era stata uno dei punti di forza, con Gints Miculis protagonista da 20 punti ma soprattutto con una squadra capace di controllare i tempi della gara e di dettare la direzione dell’incontro.

Francesco Genovese (guardia Automondo Virtus Trapani): "La settimana di lavoro è andata abbastanza bene, soprattutto considerando i problemi fisici che alcuni compagni avevano accusato. Abbiamo preparato con attenzione la partita di domani, sapendo che ci aspetta una gara dura fino all’ultimo minuto. Per noi è fondamentale tornare a vincere, anche perché la classifica è molto corta. Mancano tre partite e proveremo a fare il massimo. Giochiamo in casa, che è il nostro punto di forza. All’andata abbiamo ottenuto una bella vittoria di squadra, ma Catania sta dimostrando di non voler mollare, come si vede dai suoi ultimi risultati. Fino alla fine cercheranno di piazzarsi al meglio nei play-in, quindi mi aspetto una sfida molto complicata. Hanno due ottimi giocatori come Sindoni e Galicia. Ci concentreremo su di loro, pur sapendo che servirà attenzione su tutto l’arco dei quaranta minuti. I play-off sono vicini e arrivarci il prima possibile è uno dei nostri obiettivi. Possiamo anche provare a migliorare la nostra posizione rispetto all’attuale sesto posto, che comunque garantisce la qualificazione. Queste ultime tre partite saranno decisive per chiudere nella miglior posizione possibile".



