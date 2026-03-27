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Sport
27/03/2026 07:55:00

I Premi dell'anno della Stampa Sportiva alla Zisa nel ricordo di Candido Cannavò

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-03-2026/1774595053-0-i-premi-dell-anno-della-stampa-sportiva-alla-zisa-nel-ricordo-di-candido-cannavo.jpg

Il Gruppo Siciliano dell’Unione Stampa Sportiva Italiana si appresta a celebrare il traguardo della 65^ edizione dei Premi dell'Anno, l’appuntamento che premia le eccellenze del panorama sportivo regionale che si sono distinte sui campi di gara dell’ultima stagione. La cerimonia di consegna si terrà a Palermo lunedì 30 marzo ai Cantieri Culturali della Zisa alle 16 al Centro internazionale di fotografia “Letizia Battaglia”. A presentare la manifestazione, sotto la direzione artistica di Francesco Panasci, i giornalisti Nino Randazzo e Carla Fernandez. A patrocinare i Premi dell’Anno dell’Ussi, realizzati da ECU e prodotti da Panastudio, il Comune di Palermo, l’Assessorato alla Cultura, la Regione siciliana e l’Assessorato al Turismo.

I Premi dell’Anno dell’Ussi rappresentano la festa dello sport siciliano e ogni anno sono assegnati secondo le segnalazioni dei giornalisti iscritti al gruppo regionale di specializzazione dell’Associazione Siciliana della Stampa che hanno assistito e raccontato le gesta di società, personaggi, protagonisti e arbitri degli eventi sportivi che si sono disputati nell’arco dell’anno solare. Non solo festa, ma anche momento di formazione: per i temi che saranno trattati nel corso della cerimonia saranno riconosciuti 3 crediti formativi nell’ambito della formazione continua obbligatoria dei giornalisti.

In via di definizione l’elenco degli sportivi che riceveranno i riconoscimenti nelle varie categorie: da quella più ambita, legata e intitolata al ricordo di Candido Cannavò, ai riconoscimenti per la “carriera”, per il “miglior tecnico”, per il “miglior giovane”, il “miglior dirigente”, il “pioniere”, l’arbitro, la “società emergente” e il fotografo. Alcuni riconoscimenti sono già stati decisi come il premio al presidente del Palermo Dario Mirri per avere conferito alla società rosanero un’identità sportiva e sociale per tutte le iniziative adottate dall’anno della rifondazione del club ad oggi. “I Premi dell'Anno rappresentano la festa di tutto lo sport siciliano – sottolinea il direttivo Ussi Sicilia – In questa 65^ edizione vogliamo ribadire il ruolo fondamentale della stampa sportiva nel valorizzare le storie di resilienza e successo che partono dalla Sicilia fino a conquistare la ribalta in tutto il mondo”.

Nella foto di copertina dell'Ufficio Stampa del Palermo Calcio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Presidente del Palermo Dario Mirri.









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