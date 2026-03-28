L'incontro tra Schifani e l'ambasciatore Israeliano, Adorno (M5S): "Serve trasparenza"

28/03/2026 16:00:00

Un incontro istituzionale non comunicato tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’ambasciatore dello Stato di Israele Jonathan Peled finisce al centro di un’interrogazione parlamentare. A presentarla è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno, che chiede chiarimenti sul faccia a faccia avvenuto a Palermo lo scorso 19 marzo.

Secondo fonti di stampa, l’incontro si sarebbe svolto durante una visita ufficiale del diplomatico in Sicilia, senza però essere annunciato attraverso i consueti canali istituzionali. La notizia sarebbe emersa solo successivamente, tramite una comunicazione diffusa sui social dallo stesso ambasciatore.

Al centro del colloquio, stando alle ricostruzioni, ci sarebbero stati possibili accordi di cooperazione in settori strategici per la Regione, tra cui gestione delle risorse idriche, agricoltura, turismo, innovazione digitale e cybersecurity.

“Non è accettabile che incontri di questo livello, con possibili ricadute politiche ed economiche rilevanti, avvengano nel silenzio istituzionale”, afferma Adorno. “Parliamo di ambiti cruciali per lo sviluppo e la sicurezza della Sicilia, sui quali è necessario il massimo livello di trasparenza e il pieno coinvolgimento dell’Assemblea Regionale Siciliana”.

Nell’interrogazione, la parlamentare richiama anche il contesto internazionale, sottolineando la necessità di cautela nei rapporti con Paesi coinvolti in scenari di conflitto. Adorno fa riferimento alla crisi in Medio Oriente e alle recenti tensioni, evidenziando come eventuali relazioni istituzionali debbano essere oggetto di confronto pubblico e democratico.

La deputata evidenzia inoltre che eventuali collaborazioni in ambiti sensibili, come la gestione delle risorse idriche e la cybersecurity, richiedono garanzie stringenti per la tutela degli interessi strategici della Regione. “I siciliani hanno il diritto di sapere quali siano le garanzie previste per la protezione delle risorse e dei sistemi digitali”, aggiunge.

Tra le richieste avanzate, quella di riferire con urgenza all’Assemblea sui contenuti e sugli esiti dell’incontro, chiarendo se siano in corso o in fase di definizione protocolli d’intesa con lo Stato di Israele e quali soggetti istituzionali siano coinvolti. “Trasparenza e correttezza istituzionale non sono opzionali, ma principi fondamentali di ogni ordinamento democratico. È necessario fare piena luce su quanto accaduto”, conclude Adorno.



