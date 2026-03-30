Enduro mondiale, la Sicilia torna protagonista: Custonaci ospita il GP d’Italia 2026

30/03/2026 16:34:00

Dopo quasi quindici anni di assenza, il grande enduro internazionale torna in Sicilia. Sarà Custonaci ad accogliere, dal 10 al 12 aprile 2026, la prima tappa del Campionato Mondiale FIM EnduroGP 2026, segnando un momento storico per il territorio trapanese e per tutto il movimento sportivo isolano.

Il ritorno del mondiale in Sicilia

L’ultima volta del mondiale sull’Isola risale al 2011: oggi il ritorno rappresenta un segnale forte per la crescita del motociclismo fuoristrada in Sicilia. Il GP d’Italia sarà infatti il round inaugurale della stagione, portando nel Trapanese i migliori piloti del panorama internazionale e accendendo i riflettori su un territorio ricco di fascino naturale e vocazione sportiva.

Custonaci al centro delle due ruote

Grazie all’impegno del Custonaci Enduro Club, il piccolo centro siciliano diventerà per tre giorni il cuore pulsante dell’enduro mondiale. Un evento che promette spettacolo, adrenalina e una grande partecipazione di pubblico, con percorsi tecnici immersi nel paesaggio unico della provincia di Trapani.

Presentazione ufficiale a Palermo

La manifestazione sarà presentata ufficialmente, domani, mercoledì 1 aprile alle ore 10.30 presso la Sala Stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palermo.

All’incontro parteciperanno, tra gli altri, il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, l’assessore regionale Elvira Amata, il sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte e numerosi rappresentanti istituzionali e sportivi, insieme ai vertici della Federazione Motociclistica Italiana e del promoter Prime Stadium.

Un’occasione per turismo ed economia

L’evento rientra nel calendario di “Onde di Sport – Spring 2026”, iniziativa promossa dal Comune di Custonaci con il sostegno della Regione Siciliana. Oltre all’aspetto sportivo, il GP rappresenta una straordinaria opportunità di promozione turistica ed economica, con ricadute attese su tutto il territorio regionale.

Il ritorno dell’EnduroGP in Sicilia non è solo una gara: è una vetrina internazionale che rilancia l’immagine dell’Isola come meta ideale per grandi eventi sportivi.



