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Cronaca

» Ambiente
09/04/2026 11:00:00

Marsala, nasce il CEA Lilibeo: spazio dedicato ad educazione ambientale e turismo rigenerativo 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/marsala-nasce-il-cea-lilibeo-spazio-dedicato-ad-educazione-ambientale-e-turismo-rigenerativo-450.jpg

 Un nuovo spazio dedicato alla sostenibilità, alla conoscenza del territorio e alla tutela dell’ambiente prende vita in città. Sabato 11 aprile sarà inaugurato il Centro di Educazione Ambientale “CEA Lilibeo”, all’interno del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala.

L’iniziativa rappresenta un passo importante verso la diffusione di una cultura ambientale più consapevole, con particolare attenzione al rapporto tra comunità, mare e patrimonio storico.

 

Un progetto finanziato dalla Regione

Il CEA nasce grazie a un finanziamento della Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, che ha sostenuto la creazione di un presidio stabile di educazione ambientale all’interno dell’area archeologica.

Una scelta che punta a integrare sempre più la valorizzazione culturale con quella ambientale.

 

Gestione affidata a Officine Blu

La gestione del centro è stata affidata all’Associazione Officine Blu, selezionata tramite manifestazione di interesse nell’ambito di un partenariato speciale.

L’associazione porterà avanti attività di educazione ambientale, divulgazione scientifica e turismo esperienziale, con l’obiettivo di rendere il CEA un punto di riferimento per scuole, giovani e cittadini.

 

Attività e obiettivi del Centro

Il programma prevede attività didattiche immersive, laboratori e percorsi esperienziali dedicati alla scoperta del patrimonio naturalistico e culturale della Sicilia occidentale.

Tra le principali linee di intervento: educazione ambientale basata sull’esperienza diretta; tutela e valorizzazione delle aree protette; biodiversità ed ecosistemi marini e costieri; laboratori di economia circolare, come il Precious Plastic Center; promozione del turismo sostenibile e rigenerativo;

  • archeologia subacquea e cultura del territorio.

 

Evento aperto al pubblico per la Giornata del mare

L’inaugurazione si terrà dalle ore 11 alle 13 ed è aperta al pubblico. L’evento sarà anche l’occasione per celebrare la Giornata del mare, in collaborazione con la Guardia Costiera – Ufficio marittimo di Marsala. Un momento di condivisione per conoscere da vicino un progetto che punta a costruire una nuova relazione tra ambiente, territorio e comunità locale.









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