Colomba Bianca a Vinitaly 2026 con la linea 595 rinnovata

09/04/2026 13:03:00

Colomba Bianca sarà a Vinitaly 2026, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile, Hall 2 – Stand 13A, per presentare l'evoluzione della linea 595, il progetto Metodo Classico della cooperativa siciliana.



Il progetto affonda le radici tra Salemi e Vita, nell'entroterra della Sicilia occidentale, dove i vigneti a oltre 590 metri di quota crescono su suoli calcareo-gessosi. A quella altitudine la maturazione rallenta, l'acidità si conserva, le escursioni termiche fanno il lavoro che in pianura non è possibile fare. La raccolta è manuale. La pressatura è soffice, progressiva, dell'uva intera — una scelta tecnica che preserva i profumi primari e l'acidità del mosto fin dalla prima fase di lavorazione.



Le due etichette storiche della linea — il Blanc de Blancs e il Brut Rosé da Nero d'Avola in purezza — si presentano a Verona con una novità in etichetta: la dicitura Cuvée Tradizionale, a segnare con chiarezza il posizionamento di questi vini all'interno di una gamma che si è nel frattempo allargata. Entrambi prevedono 48 mesi di affinamento sui lieviti. Il Blanc de Blancs esprime un profilo olfattivo che riporta fiori bianchi — gelsomino e acacia — mandorla tostata, crosta di pane e accenni di burro chiaro, su un colore giallo dorato con riflessi luminosi.



A Verona debuttano ufficialmente le due nuove referenze. Il Pas Dosé Riserva Millesimato è la versione più diretta della linea: nessuno zucchero aggiunto in sboccatura, nessuna correzione. Il vino è il risultato del vigneto e del tempo, senza mediazioni. La Riserva Centomesi, Chardonnay 100%, sposta più avanti la ricerca sulla longevità: l'obiettivo dichiarato è studiare la tenuta strutturale e la complessità dello Chardonnay siciliano su tempi di affinamento prolungati, verificando fino a dove arriva questo vitigno in quota quando gli si dà cento mesi sui lieviti.



«Con 595 abbiamo scommesso sull'alta quota siciliana quando non era una categoria riconosciuta» dichiara il presidente Leonardo Taschetta. «Il Pas Dosé e la nuova Riserva non sono un'estensione di gamma: sono la prova che quel territorio ha ancora cose da dire.»



Colomba Bianca sarà a Verona dal 12 al 15 aprile. Hall 2 – Stand 13A.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



