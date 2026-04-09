Marsala piange Antonino Bondice e Nino Parisi

09/04/2026 19:51:00

Marsala perde due suoi figli. Due uomini diversi, ma accomunati da una cosa che conta più di tutto: l’affetto lasciato nelle persone. In poche ore arrivano due notizie che parlano di radici, lavoro, famiglia e legami forti con la città.

E quando accade, non è mai solo cronaca. È memoria.

Antonino Bondice, “Stagno”

È venuto a mancare Antonino Bondice, per tutti “Stagno”. A darne notizia è la figlia Giulia Bondice, con parole semplici e dirette, come spesso accade quando il dolore è autentico.

Bondice, nato a Marsala nel 1950, si è spento a Gilly, in Belgio, il 28 marzo 2026. Una vita lontano dalla Sicilia, ma con un legame mai spezzato con la sua città d’origine.

“Amava tanto la sua Marsala”, scrive la figlia. Un amore che chi vive fuori porta con sé, ogni giorno.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona generosa, disponibile, grande lavoratore. Di quelli che non fanno rumore, ma lasciano tracce profonde.

Lascia la moglie Myriam Coen, le figlie Giulia e Maria, i nipoti e tutta la famiglia.

Nino Parisi, il meccanico dal cuore grande

Marsala dice addio anche a Nino Parisi, Antonino all’anagrafe, ma per tutti semplicemente Nino.

Ci sono persone che non hanno bisogno di presentazioni. Nino era una di queste.

Per anni ha lavorato tra officine, auto e camion, con le mani segnate dal lavoro. Ma il tratto che più lo definisce è un altro: il cuore.

Un uomo di pace, rispettoso, concreto. Una presenza discreta, mai sopra le righe, ma sempre importante.

Ha combattuto a lungo contro la malattia, in silenzio. Senza perdere il sorriso, senza cercare attenzione. Con dignità.

Attorno a lui una famiglia unita: la moglie Enza, una donna forte, e le figlie Rossella e Flavia Parisi, legate da affetti profondi anche oltre i legami di sangue.

I funerali di Nino Parisi si terranno venerdì 10 aprile alle ore 11, presso il Santuario di Santo Padre delle Perriere a Marsala.