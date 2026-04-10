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Cronaca

» Ambiente
10/04/2026 08:35:00

Trapani, vertice su porto, ZES e saline: Tranchida convoca tutti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/trapani-vertice-su-porto-zes-e-saline-convocato-il-sistema-istituzionale-450.jpg

Un tavolo strategico su porto, sviluppo e tutela ambientale. Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha convocato per sabato 11 aprile, alle 9.30 al Chiostro San Domenico, un incontro che mette insieme istituzioni, enti economici, associazioni di categoria e operatori del sistema portuale.
 

L’iniziativa nasce – si legge nella nota – dalla necessità di rafforzare il confronto su “azioni e politiche di tutela e valorizzazione territoriale” e sullo sviluppo del sistema portuale, temi che negli ultimi anni stanno assumendo un peso sempre più rilevante per il territorio trapanese.
 

L’invito è stato rivolto a un ampio fronte istituzionale e produttivo: dal commissario della Camera di Commercio al Libero Consorzio, dai sindaci di Marsala, Misiliscemi e Paceco agli uffici regionali del Territorio e Ambiente, fino al WWF Trapani e all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. 

 

Coinvolte anche le associazioni di categoria – Confindustria, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti – e i sindacati CGIL, CISL e UIL, insieme a operatori portuali e aziende locali, tra cui Asamar, AssiTerminal, il Corpo Piloti, gli ormeggiatori, ATM e altre realtà del comparto.
 

Al centro del confronto quattro punti considerati strategici. Il primo riguarda la candidatura delle saline a Riserva della Biosfera MaB UNESCO, con approfondimenti sul percorso in corso e sulle prospettive di riconoscimento internazionale. Il secondo tema è legato alla Zona Economica Speciale, con particolare riferimento al bando e al progetto dell’interporto di Milo, nodo logistico ritenuto centrale per il rilancio economico.
 

Terzo punto, le infrastrutture viarie e logistiche a servizio del porto, con un focus su interventi collegati alla ZES e al sistema di trasporto urbano, compreso il Bus Rapid Transit, destinato a ridefinire la mobilità tra porto e città. Infine spazio a comunicazioni e ulteriori contributi dei partecipanti.
 

L’obiettivo dichiarato è quello di mettere in rete istituzioni e sistema produttivo in una logica “sinergica e complementare”, superando frammentazioni e costruendo una visione condivisa sul futuro del territorio.
L’incontro si inserisce in una fase delicata, tra grandi progetti infrastrutturali, sfide ambientali e la necessità di rendere competitivo il sistema portuale di Trapani, anche in relazione alle opportunità offerte dalla ZES e dai finanziamenti collegati.









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