Grande successo per lo Stage della Marsala Gym Lab con la Campionessa Olimpica Vanessa Ferrari

10/04/2026 08:00:00

Marsala si trasforma per due giorni nella capitale della ginnastica artistica italiana. Non capita tutti i giorni di potersi allenare con una leggenda vivente, e per le giovani ginnaste siciliane il sogno è diventato realtà: Vanessa Ferrari, la "Farfalla di Orzinuovi", Vice Campionessa Olimpica e Campionessa Mondiale, ha fatto tappa in città per uno stage esclusivo presso la palestra dell'ASD Marsala Gym Lab. L'evento non è stato solo un appuntamento sportivo, ma un vero e proprio raduno d'eccellenza. Giovani ginnaste provenienti da ogni angolo della Sicilia hanno affollato le pedane della Marsala Gym Lab, portando con sé il sogno di imparare dalla migliore. Sotto lo sguardo attento ed i consigli tecnici di Vanessa Ferrari, le ginnaste hanno lavorato sui dettagli che fanno la differenza tra una buona esecuzione ed una performance da podio.

La "due giorni" lilibetana è stata caratterizzata da un ritmo serrato e da un'attenzione maniacale alla tecnica. Vanessa Ferrari, nota per la sua grinta d'acciaio e la sua precisione millimetrica, ha condiviso preziosi suggerimenti che le ginnaste hanno seguito consapevoli che ogni "trucco del mestiere" rivelato da Vanessa è frutto di anni di sacrifici e successi internazionali. Lo stage ha avuto anche un lungo momento dedicato a foto, selfie ed autografi. Vanessa si è concessa con generosità alle sue fan, firmando body e scattando foto che resteranno per sempre nei ricordi e sui profili social delle giovani atlete. Un contatto umano fondamentale per ricordare che anche le leggende olimpiche hanno iniziato proprio così, in una palestra, con un sogno nel cassetto. Il successo di questa iniziativa, ampiamente partecipata, non resterà un caso isolato. La due giorni presso l'ASD Marsala Gym Lab è stata infatti presentata come propedeutica ad una serie di futuri incontri che hanno l'obiettivo di far crescere il movimento ginnico locale. Di seguito le interviste al tecnico della Marsala Gym Lab Gilda Tortorici ed alla Campionessa Vanessa Ferrari. Credit foto Yupalab di Giordano Pennisi.



