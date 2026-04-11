A Trapani è scontro aperto tra il sindaco Tranchida e il presidente del consiglio Mazzeo

11/04/2026 15:40:00

È scontro aperto a Trapani tra il sindaco Giacomo Tranchida e il presidente del Consiglio comunale Alberto Mazzeo. Apparente “casus belli” è il progetto del BRT (Bus Rapid Transit) ed i fondi del PNRR. Ma in gioco c’è la tenuta della maggioranza.

Durante la conferenza stampa di ieri, Tranchida ha attaccato duramente Mazzeo, definendo “squallido” il suo atteggiamento: secondo il sindaco, il presidente avrebbe inizialmente sostenuto il progetto quando faceva parte della maggioranza, per poi osteggiarlo una volta cambiati gli equilibri politici. Il primo cittadino sottolinea che il BRT è stato inserito negli atti di programmazione e approvato in più occasioni, motivo per cui oggi non sarebbe credibile metterlo in discussione.

Mazzeo ha replicato respingendo le accuse e denunciando un “grave scivolone istituzionale”. Ha inoltre accusato il sindaco di ricorrere ad attacchi personali e di evocare intimidazioni contro chi esprime dissenso.

La controreplica di Tranchida non si è fatta attendere ed ha ulteriormente alzato i toni: il sindaco ha ribadito l’accusa di incoerenza politica (“voltagabbana”), contestato dichiarazioni di Mazzeo sul PNRR ritenute false e parlato di possibili tentativi di condizionamento dell’attività amministrativa, auspicando anche verifiche da parte dell’autorità giudiziaria.

Ma, sostanzialmente, sta tirando la giacchetta a Mazzeo per provocare una posizione netta: dentro o fuori dalla maggioranza. La vicenda evidenzia una frattura politica ormai netta ai vertici istituzionali cittadini, con uno scontro che intreccia merito amministrativo (il progetto BRT) e tensione politica personale.



