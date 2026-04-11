Trapani, confronto con il sottosegretario La Pietra: focus su agricoltura e pesca

11/04/2026 06:30:00

Un momento di ascolto e confronto diretto tra istituzioni e territorio si è svolto questa mattina a Trapani, dove il sottosegretario all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Patrizio Giacomo La Pietra ha incontrato rappresentanti del comparto agricolo e della pesca locale.

L’iniziativa, promossa da Fratelli d’Italia, si inserisce in un più ampio percorso di ascolto dei territori portato avanti dal Governo guidato da Giorgia Meloni, con l’obiettivo di tradurre le istanze locali in azioni concrete.

All’incontro hanno partecipato amministratori, dirigenti e rappresentanti politici di livello nazionale, regionale e locale, a conferma dell’attenzione istituzionale verso le esigenze del territorio e della volontà di costruire un dialogo costante con gli operatori dei settori produttivi.

Nel corso del confronto sono stati affrontati i principali temi che interessano l’economia trapanese: dalla filiera del grano a quella dell’olio e delle olive, fino al ruolo strategico delle saline e alle criticità che riguardano il comparto della pesca. Questioni centrali non solo dal punto di vista economico, ma anche per il valore identitario e culturale che questi settori rappresentano per il territorio.

È emersa con chiarezza la necessità di rafforzare le politiche di sostegno attraverso interventi mirati e una pianificazione condivisa tra Governo nazionale e regionale. In questo senso, è stato ribadito l’impegno a garantire maggiore competitività e prospettive di sviluppo per agricoltori e pescatori.

"Il confronto diretto con gli operatori è fondamentale per costruire risposte efficaci e durature", è stato sottolineato nel corso dell’incontro, evidenziando come il dialogo rappresenti uno strumento essenziale per valorizzare le eccellenze locali e sostenere settori strategici per l’economia siciliana e nazionale.

L’appuntamento di Trapani conferma dunque la centralità del territorio nelle politiche di sviluppo e rilancia il tema della tutela e della valorizzazione delle filiere agricole e della pesca, pilastri fondamentali del sistema produttivo locale.



