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» Agroalimentare
15/04/2026 18:27:00

Il Vinitaly di Cantine Paolini con San Girolamo Restaurant

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L'edizione 2026 del  Vinitaly è stata molto importante anche per Cantine Paolini, storica realtà cooperativa di Marsala che continua a rappresentare uno dei pilastri della vitivinicoltura siciliana. Con oltre tremila ettari di vigneti distribuiti tra Marsala, Trapani, Salemi e Mazara del Vallo, Paolini si è presentata a Verona con le sue etichette, la sua storia e due novità che arricchiscono il proprio portfolio e rafforzano il progetto della linea Sicilien.

 

Le nuove etichette sono il Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e il Brioso Rosè, da Frappato. Due bollicine pensate per intercettare i gusti contemporanei, ma senza perdere il legame con i vitigni identitari dell’isola.

 

Il filo conduttore è proprio il concept “Sicilien is…”, che per Cantine Paolini non è soltanto uno slogan commerciale, ma un modo per tradurre in vino l’immagine più immediata e autentica della Sicilia: i paesaggi, i profumi, la luce, i sapori, l’accoglienza. In una parola, un racconto del Mediterraneo che punta a rendere riconoscibile l’identità siciliana anche sui mercati più ampi.

 

A Verona, intanto, grande attenzione anche per lo stand della cooperativa marsalese, molto visitato da operatori e buyer. Per l’accoglienza gastronomica, Cantine Paolini ha scelto di affidarsi a Peppe Giacalone, anima di San Gerolamo Restaurant, locale di via Garraffa, nel cuore di Marsala, che ha accompagnato i vini della casa con aperitivi e proposte capaci di raccontare anch’esse un pezzo di territorio.

 









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