Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
16/04/2026 20:45:00

Marsala: il Ristorante Le Isole al Vinitaly 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-04-2026/marsala-il-ristorante-le-isole-al-vinitaly-2026-450.jpg

Il Ristorante Le Isole di Marsala, guidato dallo chef Giovanni Lombardo ha partecipato alla 58ª edizione del Vinitaly 2026, portando a Verona alcuni dei sapori della tradizione siciliana. Tra i prodotti proposti figurano ingredienti legati al territorio come il Tonno Rosso, la bottarga di tonno, le acciughe di Sciacca, il primo sale e l’olio extravergine di oliva locale, lavorati in preparazioni semplici e mirate a valorizzare la qualità della materia prima.

 

Le proposte hanno suscitato interesse tra operatori e importatori presenti alla manifestazione, contribuendo a rafforzare l’attenzione verso l’abbinamento tra cucina di mare siciliana e vini del territorio.

 

Le degustazioni sono state realizzate in collaborazione con Sibiliana Vini, partner dell’iniziativa, con l’obiettivo di evidenziare il legame tra prodotti gastronomici e produzione vinicola locale. Il ristorante è stato presente al Vinitaly dal 12 al 15 aprile, nel Padiglione 2 Sicilia, Corridoio A, Stand 5, all’interno dello spazio dedicato a Sibiliana Vini.









Native | 13/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/1775723500-0-noleggio-lungo-termine-le-10-migliori-societa-che-stanno-cambiando-il-rapporto-degli-italiani-con-l-auto.jpg

Noleggio lungo termine: le 10 migliori società che stanno cambiando...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775814004-0-rapporto-mediobanca-gruppo-radenza-tra-i-leader-della-gdo-per-crescita-e-redditivita.jpg

Rapporto Mediobanca, Gruppo Radenza tra i leader della GDO per crescita e...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775805350-0-marsala-apre-il-trofeo-optimist-2026-vela-giovanile-alla-societa-canottieri.jpg

Marsala apre il Trofeo Optimist 2026: vela giovanile alla...