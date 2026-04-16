Marsala: il Ristorante Le Isole al Vinitaly 2026

16/04/2026 20:45:00

Il Ristorante Le Isole di Marsala, guidato dallo chef Giovanni Lombardo ha partecipato alla 58ª edizione del Vinitaly 2026, portando a Verona alcuni dei sapori della tradizione siciliana. Tra i prodotti proposti figurano ingredienti legati al territorio come il Tonno Rosso, la bottarga di tonno, le acciughe di Sciacca, il primo sale e l’olio extravergine di oliva locale, lavorati in preparazioni semplici e mirate a valorizzare la qualità della materia prima.

Le proposte hanno suscitato interesse tra operatori e importatori presenti alla manifestazione, contribuendo a rafforzare l’attenzione verso l’abbinamento tra cucina di mare siciliana e vini del territorio.

Le degustazioni sono state realizzate in collaborazione con Sibiliana Vini, partner dell’iniziativa, con l’obiettivo di evidenziare il legame tra prodotti gastronomici e produzione vinicola locale. Il ristorante è stato presente al Vinitaly dal 12 al 15 aprile, nel Padiglione 2 Sicilia, Corridoio A, Stand 5, all’interno dello spazio dedicato a Sibiliana Vini.



