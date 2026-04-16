Autobus in fiamme tra Gibellina e Salemi

16/04/2026 21:07:00

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada statale 188, tra Gibellina e Salemi. Un autobus di linea delle autolinee Salemi, partito da Marsala e diretto a Palermo, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre era in marcia.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 18:45, all’altezza del chilometro 44+100. A bordo del mezzo si trovavano diversi passeggeri, ma grazie alla prontezza dell’autista, Giuseppe Lo Presti, tutti sono stati fatti scendere in tempo, evitando conseguenze ben più gravi.

Il rogo e l’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelvetrano, supportati da un’autobotte e dal personale dell’Asp. Le operazioni di spegnimento sono state rapide e hanno consentito di mettere in sicurezza l’area, particolarmente delicata anche per la presenza, nelle vicinanze, di un distributore di carburante.

Presenti anche gli operatori dell’Anas, sia per la SS188 che per l’autostrada A29, la Polizia Municipale di Salemi e la Protezione Civile di Gibellina, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza del tratto interessato.

Un mezzo distrutto dalle fiamme

Nonostante il tempestivo intervento, l’autobus è andato completamente distrutto. Fortunatamente, il bilancio è lieve: una sola persona ha riportato contusioni, senza ferite gravi.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un cortocircuito, ma saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l’origine del rogo.

Il sangue freddo che evita il peggio

Ancora una volta, a fare la differenza è stata la rapidità di chi era alla guida. In una situazione che, per dinamica e contesto, poteva trasformarsi in tragedia, la gestione dell’emergenza ha permesso di mettere in salvo tutti i passeggeri.

E, considerando la vicinanza a un impianto di rifornimento, è bastato poco per capire quanto sarebbe potuta essere diversa la notizia di oggi.



