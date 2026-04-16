Porto di Marsala ieri e oggi: nel 1879 era "Fonte dell'avvenire", nel 2026 è "un'occasione perduta"

16/04/2026 06:00:00

Il 28 febbraio 1879, a Marsala, l’attenzione pubblica era tutta rivolta al porto. Non è una frase scritta oggi, non è un commento sui social o una dichiarazione politica in campagna elettorale: è la considerazione che è naturale fare dopo aver visto e letto un documento firmato dal professor G. Anselmi Pipitone, che pubblichiamo grazie al prof Elio Piazza. Eppure, a distanza di 147 anni, sembra di leggere la cronaca di questi giorni.

Allora come oggi, il porto era considerato la chiave del futuro della città. Allora come oggi, era visto come l’unico vero motore possibile di sviluppo economico, commerciale e sociale. Ma tra il 1879 e il 2026 c’è una differenza sostanziale: allora si agiva, oggi si parla. Nel 1879 si costruiva una visione comune, oggi si accumulano ritardi e divisioni.

1879: IL PORTO COME “FONTE DELL’AVVENIRE”

Il documento restituisce una fotografia potente di una città che, già dopo lo sbarco dei Mille del 1860, aveva compreso il proprio destino: Marsala doveva ripartire dal mare.

Le parole sono solenni, ma chiarissime: “Abbiamo rivolto le nostre aspirazioni al Porto, come l’unico addentellato su cui poter poggiare l’edificio del nostro avvenire e della nostra ricchezza.” Non era solo un’idea tecnica. Era una visione collettiva. Il porto non era un’opera pubblica come le altre: era il simbolo della rinascita economica, industriale e commerciale. Il porto non era un’opzione, era una necessità vitale. Già allora si denunciavano tentativi incompiuti, sforzi frammentati, occasioni non colte: “Sovente uomini… si sono messi all’opera generosa… però giammai si venne all’attuazione di un progetto gigante, da portare una radicale sistemazione del nostro Porto.” Un passaggio impressionante per attualità. Sembra scritto oggi. E soprattutto, nel 1879 emerge un elemento oggi quasi scomparso: l’unità della città.

Il testo parla di una Marsala capace di superare divisioni e interessi particolari: “Non v’era distinzione di ceto, e molto meno pettegolezzi di partigianeria.”

Un passaggio che oggi suona quasi rivoluzionario.

Prima parte del documento storico sul Porto di Marsala

L’IMPEGNO POLITICO E IL MECENATISMO PRIVATO

Quel momento storico segna anche un punto però fondamentale: la convergenza tra istituzioni e società civile.

Il Comune prende l’iniziativa. Il deputato Abele Damiani si impegna politicamente. E soprattutto arriva il gesto decisivo: la donazione di 100 mila lire da parte di un cittadino marsalese Giovanni Genna Barlow. Una cifra enorme per l’epoca. Un investimento concreto sul futuro della città. Non solo: quella donazione scatena una reazione popolare straordinaria. Marsala scende in piazza. Letteralmente.

La piazza del Duomo si riempie. La banda musicale apre il corteo. Marineria, commercianti, insegnanti, associazioni: tutti insieme. Una città intera che si mobilita per ringraziare chi ha contribuito al progetto del porto.

Giovanni Genna è costretto ad affacciarsi più volte dal balcone, visibilmente commosso. I cittadini lo acclamano come un benefattore. E in quelle ore si cristallizza una convinzione che attraverserà i decenni: “Il nostro Porto non sarà più un’aspirazione, ma una stupenda realtà.” Era una promessa. Una certezza. O almeno così sembrava.

Seconda parte documento

IL PORTO COME SIMBOLO IDENTITARIO

Il porto all'epoca non era solo infrastruttura, era identità. Il documento richiama anche il valore storico dello sbarco dei Mille: “Questo nostro Porto, santificato dallo sbarco dell’11 Maggio 1860… sarà il Porto del nostro avvenire, della nostra riscossa industriale.” C’è tutto: storia, economia, orgoglio, futuro.

IL PARADOSSO: 147 ANNI DOPO SIAMO ANCORA LÌ

Saltiamo al 2026. Cambiano i linguaggi, cambiano i protagonisti, cambiano i contesti politici. Ma il tema è identico: il porto di Marsala. E anche oggi si parla di futuro, sviluppo, rilancio. Ma con una differenza evidente: le parole non si sono mai trasformate in opere. Come abbiamo raccontato nel nostro recente approfondimento, la storia del porto negli ultimi cinquant’anni è un susseguirsi di: progetti annunciati, finanziamenti promessi, scontri politici, iter bloccati e occasioni mancate.

Già nel 1977 si denunciava un porto “inadeguato alle esigenze economiche della città”. Le mareggiate lo danneggiavano, le infrastrutture erano fragili, servivano interventi urgenti. Parole identiche a quelle che potremmo scrivere oggi.

Ultima parte documento storico porto di Marsala

DAL SOGNO DEL MARINA AL NULLA DI FATTO

Negli anni più recenti, il progetto più ambizioso è stato quello del Marina di Marsala: oltre mille posti barca, investimenti per decine di milioni, una trasformazione radicale del waterfront. Sembrava fatta. Tra il 2014 e il 2017 arrivano: approvazioni istituzionali; accordi di programma; concessioni demaniali. Il porto doveva essere pronto entro il 2020. Non è successo nulla. Ritardi, rinvii, conflitti, problemi amministrativi. Fino alla revoca della concessione. Un altro capitolo chiuso senza risultati.

IL PRESENTE: IL PORTO CHE CROLLA

Oggi il porto di Marsala non è più solo un progetto incompiuto. È un’infrastruttura in crisi.

Le immagini del molo della Lanterna Rossa distrutto dalle mareggiate di quest’inverno sono la rappresentazione plastica di questa vicenda.

Non è solo degrado. È il risultato concreto di decenni di immobilismo.

Le stesse onde di cui si parlava nel 1977 oggi continuano a colpire una struttura mai davvero messa in sicurezza.

IERI UNITI, OGGI DIVISI

Forse il vero punto di rottura tra il 1879 e il 2026 è proprio questo. Nel 1879 Marsala era una comunità compatta, capace di riconoscere un obiettivo comune e di sostenerlo concretamente. Oggi, invece, il porto è diventato terreno di scontro: pubblico contro privato; progetti contro progetti. E nel mezzo, il tempo passa.

UNA LEZIONE DALLA STORIA

Il documento del 1879 non è solo una testimonianza storica. È uno specchio. Racconta una città che credeva nel proprio futuro e che era disposta a investire, unita, per realizzarlo. Oggi quella stessa città continua a parlare di porto con le stesse parole di allora. Ma senza gli stessi risultati. E forse la domanda più importante, alla fine di questo lungo viaggio tra passato e presente, è proprio questa: com’è possibile che nel 1879 Marsala fosse più vicina al suo porto di quanto non lo sia nel 2026?

Perché se è vero che il porto è sempre stato “l’avvenire” della città, è altrettanto vero che, da oltre un secolo, quell’avvenire continua a restare sospeso.



