Valderice, lavoratori part-time del Comune chiedono correttivi alla legge regionale: Consiglio comunale aperto

16/04/2026 19:05:00

Dopo anni di precariato e la stabilizzazione avvenuta nel 2018 con contratti a tempo indeterminato part-time, molti dipendenti del Comune di Valderice continuano oggi a lavorare con una dotazione oraria ridotta, pari a 18 ore settimanali.

Una condizione che riguarda gran parte del personale e che, nonostante le recenti misure previste dalla legge di stabilità regionale, rischia di non trovare una soluzione concreta. Secondo quanto segnalato da una lavoratrice del Comune, la sig.ra Santoro, infatti, la normativa introdotta quest’anno per favorire l’incremento delle ore lavorative negli enti locali presenterebbe un’anomalia che di fatto ne limiterebbe l’efficacia, vanificando l’obiettivo di sostenere chi si trova ancora in regime part-time.

Per portare all’attenzione pubblica questa criticità e sollecitare un intervento da parte della politica regionale, è stata richiesta la convocazione di un Consiglio comunale aperto. La seduta si terrà venerdì 17 aprile alle ore 18:00 e rappresenterà un momento di confronto tra lavoratori, istituzioni e cittadini.

Nel corso dell’incontro sarà anche presentata una proposta di modifica alla legge regionale n. 1 del 2026, elaborata e condivisa tra i dipendenti interessati, con l’obiettivo di correggere le incongruenze normative e rendere effettivamente possibile l’aumento delle ore lavorative.



