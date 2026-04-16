Marsala: l’Istituto Agrario “Abele Damiani” protagonista e premiato al Vinitaly 2026

16/04/2026 00:00:00

L’Istituto Tecnico Agrario “Abele Damiani” di Marsala si conferma tra le eccellenze della formazione agraria italiana, distinguendosi alla 10ª edizione del Concorso Enologico degli Istituti Agrari d’Italia, svoltosi nell’ambito di Vinitaly 2026, la più importante manifestazione internazionale dedicata al settore vitivinicolo.

Promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dal CREA e dalla RENISA, il concorso ha visto la partecipazione di oltre 100 vini provenienti da circa 31 istituti agrari italiani, valutati da commissioni tecniche secondo i criteri dell’OIV.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti, tra gli altri, il ministro del Turismo GianMarco Mazzi, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, l’enologo Riccardo Cotarella e la presidente RENISA Patrizia Marini.

Primo premio per il video

A distinguersi in modo particolare è stato il primo posto nella categoria Marketing e Comunicazione, ottenuto grazie a un video realizzato tra i vigneti del Podere Badia di Marsala dagli studenti del corso di Grafica e Comunicazione. Il lavoro, coordinato dalla docente Lorena Stabile con il contributo dell’assistente tecnico Giampiero Ingargiola, ha raccontato in modo autentico il percorso formativo tra azienda agraria e cantina, valorizzando il legame tra scuola, territorio e produzione vitivinicola.

Sette riconoscimenti enologici

Oltre al premio per il miglior spot 2026, l’Istituto ha ottenuto sette pergamene di riconoscimento per altrettanti vini presentati al concorso:

Rosato 2025 – Terre Siciliane IGP

Bianco frizzante “ancestrale” 2025 – Terre Siciliane IGP

Grillo 2025 – Sicilia DOC

Spumante Metodo Classico 2023 Brut Nature – Terre Siciliane IGP

Nocera 2025 – Terre Siciliane IGP

Bianco 2024 – Terre Siciliane IGP

Zibibbo 2024 – Terre Siciliane IGP

Un risultato che testimonia la qualità del lavoro svolto e la varietà delle produzioni realizzate nell’ambito delle attività didattiche.

Studenti e docenti sul palco

A rappresentare l’Istituto Damiani durante la cerimonia sono stati gli studenti delle classi quinte degli indirizzi Viticoltura ed Enologia e Alberghiero – articolazione Sala, accompagnati dai docenti Massimiliano Barbera e Antonio Somellini. Una presenza che ha evidenziato il valore di una comunità scolastica unita e capace di trasformare la didattica in esperienza concreta.

Determinante anche il ruolo del dirigente scolastico Domenico Pocorobba, che ha orientato l’istituto verso una formazione sempre più qualificata e in stretta connessione con il territorio. In un contesto come quello di Marsala e della Sicilia, ricco di tradizione vitivinicola, l’Istituto “Abele Damiani” si conferma punto di riferimento nella formazione di nuove figure tecniche, capaci di coniugare innovazione e tradizione.

I riconoscimenti ottenuti rappresentano un segnale chiaro per studenti e famiglie: scegliere questo percorso significa investire in competenze concrete e in un settore strategico per il territorio.



