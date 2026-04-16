Scacchi giovanili: a Marsala record di partecipanti alla fase regionale del Campionato Italiano

16/04/2026 17:04:00

Marsala ha ospitato, nelle giornate dell’11 e 12 aprile presso l’Hotel President, la fase regionale del 38° Campionato Italiano Giovanile di Scacchi, torneo valido per la qualificazione alla finale nazionale che si svolgerà a Cagliari dal 29 agosto al 5 settembre.



L’evento, organizzato dall’ASD Lilybetana Scacchi sotto l’egida del Comitato Scacchistico Siciliano, ha registrato numeri da record: 218 giovani partecipanti, provenienti da tutte le province dell’isola, a testimonianza della grande crescita del movimento scacchistico giovanile siciliano.



La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Comune di Marsala, di CONI Sicilia e del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Per due intense giornate l’Hotel President si è trasformato in una grande arena degli scacchi, con decine di scacchiere impegnate contemporaneamente e giovani talenti divisi nelle diverse categorie di età. I migliori classificati hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale.



Ottimi risultati anche per la società organizzatrice, l’ASD Lilybetana Scacchi, che ha conquistato cinque podi:

secondo posto per Edoardo Fontana nell’Under 12;

secondo posto per Davide Montalto nell’Under 18;

terzo posto per Samuele Fazio nell’Under 8;

terzo posto per Matilde D’Angelo nell’Under 8 femminile;

terzo posto per Ilaria Canale nell’Under 14 femminile.



Nella speciale classifica per province, la provincia di Trapani ha ottenuto un brillante secondo posto, alle spalle di Palermo. Nella classifica per società l’ASD Lilybetana Scacchi ha chiuso terza, dietro le società Palermo Scacchi e Pedone Isolano Misilmeri.



Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti Giuseppe Cerami, presidente del Comitato Scacchistico Siciliano e dell’ASD Lilybetana Scacchi, società organizzatrice; Riccardo Merendino, Vicepresidente vicario della Federazione Scacchistica Italiana e direttore nazionale del Campionato Italiano Giovanile Under 18; Ignazio Bilardello, Assessore allo Sport del Comune di Marsala, Piero Cavasino, consigliere comunale, Elena Avellone, delegato provinciale del Coni, e la signora Claudia Giacalone, moglie di Giovanni Piazza, cui è dedicato il memorial.



“Siamo estremamente soddisfatti per la straordinaria partecipazione e per l’ottimo livello tecnico espresso dai giovani scacchisti – ha dichiarato il presidente Cerami – Il record di presenze e la partecipazione di tutte le province siciliane dimostrano la vitalità del movimento scacchistico regionale e il grande lavoro svolto dalle società e dagli istruttori nel settore giovanile”.



La maratona scacchistica marsalese è poi proseguita lunedì 13 aprile con la fase regionale del Trofeo Scacchi Scuola, che ha visto 55 squadre al via in rappresentanza di istituti provenienti dalle province di Trapani, Palermo, Messina, Catania e Ragusa, che si contendevano il pass per le finali nazionali di Montesilvano (PE).

Ottimi risultati anche per le scuole di Marsala: nelle Secondarie di primo grado femminile vittoria per il terzo anno consecutivo dell’IC Cavour-Mazzini. Sul podio anche il Liceo Scientifico Ruggieri, secondo tra gli Juniores, e il Liceo Pascasino – Giovanni XXIII, secondo tra le Juniores femminili.



Alla premiazione sono intervenuti ancora il presidente Cerami, la delegata provinciale CONI Trapani Avellone e Giuliano D'Eredità, direttore nazionale del Trofeo Scacchi Scuola, a chiusura di tre giornate che hanno consacrato Marsala come uno dei principali poli degli scacchi giovanili in Sicilia.





