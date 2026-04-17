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Cronaca
17/04/2026 07:00:00

Tragedia alla Luiss. Miriam Indelicato, di Santa Ninfa, muore il giorno prima della laurea

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-04-2026/tragedia-alla-luiss-miriam-indelicato-di-santa-ninfa-muore-il-giorno-prima-della-laurea-450.jpg

Due comunità, anzi di più, si stringono attorno alla famiglia di Miriam Indelicato, la giovane trovata senza vita a Roma, nella casa in cui viveva da studentessa. Aveva 23 anni e oggi venerdì 17 aprile 2026 avrebbe dovuto discutere la tesi alla Luiss Guido Carli, completando il suo percorso universitario.

 

La notizia ha colpito profondamente Santa Ninfa, paese d’origine della madre e luogo a cui Miriam era molto legata. Ma il dolore attraversa anche Campobello di Mazara, da cui proviene il padre, Castelvetrano, dove la ragazza aveva frequentato il Liceo delle Scienze umane, e naturalmente Tre Fontane, la borgata dove trascorreva le vacanze e dove era conosciuta da tanti.

 

Una vita giovane, piena di progetti, interrotta proprio alla vigilia di un traguardo importante. A maggio Miriam avrebbe compiuto 24 anni. Invece, al posto della festa per la laurea, sono arrivate le lacrime, lo sgomento, le telefonate che nessuno vorrebbe mai ricevere.

 

Sulle cause della morte, al momento, ci sono ancora pochi elementi certi. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire cosa sia accaduto e, da quanto emerge, non viene esclusa alcuna pista, anche se tra le ipotesi che si starebbero valutando ci sarebbe anche quella di un incidente domestico o del gesto volontario. 

 

In queste ore, però, il tempo delle ipotesi lascia spazio soprattutto al dolore per una ragazza conosciuta e benvoluta.

 



Cronaca | 2026-04-16 21:07:00
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