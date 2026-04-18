Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
18/04/2026 09:00:00

Stagnone di Marsala, Ciminnisi (M5S): “Grave il ritardo del Comune sul progetto RINASCE"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-04-2026/stagnone-di-marsala-ciminnisi-m5s-grave-il-ritardo-del-comune-sul-progetto-rinasce-450.jpg

«Lo Stagnone non può aspettare i comodi della burocrazia». Con queste parole la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Cristina Ciminnisi, interviene sullo stato di attuazione del progetto RINASCE per il recupero ambientale del bacino dello Stagnone di Marsala.

 

Proroga per salvare i fondi

A seguito dell’interrogazione presentata lo scorso 29 gennaio, che aveva acceso i riflettori su una situazione di incertezza nelle scadenze, la Regione Siciliana ha ufficialmente prorogato il termine dei lavori al 31 dicembre 2026. Una decisione che ha evitato il rischio concreto di perdere oltre 1,1 milioni di euro destinati a interventi cruciali per la laguna dello Stagnone di Marsala.

Accuse ai ritardi del Comune

«È evidente – dichiara Ciminnisi – che senza il nostro intervento questo finanziamento avrebbe rischiato seriamente di perdersi in un labirinto burocratico». La deputata punta il dito contro l’amministrazione comunale di Marsala, ritenuta responsabile dei ritardi accumulati. Il passaggio dell’intervento dal PSC al POC Sicilia ha infatti evitato il disimpegno dei fondi, ma – secondo Ciminnisi – non ha inciso sull’avanzamento concreto delle opere.

Gli interventi previsti dal progetto RINASCE

Il progetto RINASCE prevede una serie di azioni fondamentali per il recupero ambientale della laguna: escavazione dei canali, trapianto e tutela della Posidonia e valorizzazione dei servizi ecosistemici. Interventi pensati per coniugare tutela ambientale e sviluppo sostenibile del territorio.

“Servono risultati concreti”

«La vera vittoria – conclude Ciminnisi – sarà vedere questi interventi realizzati, restituendo allo Stagnone la sua piena funzionalità ecologica e creando opportunità concrete di lavoro e bellezza. Basta ritardi: questo patrimonio non può più essere ostaggio di un’amministrazione comunale inefficiente e di una Regione distratta».









Native | 17/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-04-2026/1776412528-0-200-giovani-velisti-a-marsala-oggi-al-via-il-trofeo-optimist-italia-kinder-joy-of-moving-2026.jpg

200 giovani velisti a Marsala: oggi al via il Trofeo Optimist Italia...

Native | 13/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/1775723500-0-noleggio-lungo-termine-le-10-migliori-societa-che-stanno-cambiando-il-rapporto-degli-italiani-con-l-auto.jpg

Noleggio lungo termine: le 10 migliori società che stanno cambiando...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775814004-0-rapporto-mediobanca-gruppo-radenza-tra-i-leader-della-gdo-per-crescita-e-redditivita.jpg

Rapporto Mediobanca, Gruppo Radenza tra i leader della GDO per crescita e...