Santa Ninfa si ferma per Miriam: domani lutto cittadino

19/04/2026 10:37:00

Santa Ninfa si prepara a fermarsi per dare l’ultimo saluto a Miriam Indelicato, la giovane di 23 anni morta a Roma in circostanze ancora da chiarire. Il sindaco Carlo Ferreri ha proclamato per domani, lunedì 20 aprile, il lutto cittadino in concomitanza con i funerali che si terranno alle ore 16 nella Chiesa Madre.

Un gesto forte, che testimonia il dolore e la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia della ragazza. La salma è già rientrata in paese nella notte, dove amici, parenti e concittadini si stringono in queste ore di profondo cordoglio.

Per l’occasione, il Comune ha disposto una serie di misure in segno di rispetto: bandiere a mezz’asta, un minuto di silenzio negli uffici pubblici e nelle scuole, sospensione delle attività comunali durante la cerimonia funebre e chiusura di esercizi commerciali e artigianali con serrande abbassate. Stop anche alle attività ludico-ricreative durante i funerali.

La tragedia si è consumata giovedì mattina a Roma, in via Bolzano, nel quartiere Trieste, dove Miriam viveva. La giovane è precipitata dalla tromba delle scale del palazzo. Le indagini sono in corso e al momento restano aperte più ipotesi, dall’incidente domestico a un possibile gesto volontario.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della ragazza. Sono stati sequestrati pc e cellulare, e saranno analizzati anche chat e profili social. Tra gli elementi al vaglio, anche una possibile situazione di forte pressione personale: secondo quanto emerso, Miriam avrebbe detto alla famiglia di essere prossima alla laurea alla Luiss, ma non risultava iscritta all’università da circa due anni.

Originaria della Sicilia, Miriam era cresciuta tra Santa Ninfa, paese d’origine della madre, Campobello di Mazara e Castelvetrano, dove aveva frequentato il liceo delle Scienze umane. A Roma si era trasferita per studiare e costruire il proprio futuro.

La sua morte ha colpito profondamente più comunità. Domani, a Santa Ninfa, sarà il giorno del silenzio e del dolore, per accompagnare Miriam nel suo ultimo viaggio.



