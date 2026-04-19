Caro carburante, aiuti dalla Regione e richiesta di deroga all’Ue
La Regione Siciliana prova a correre ai ripari contro l’emergenza carburanti che sta mettendo in ginocchio interi settori produttivi. È stato infatti definito il piano di distribuzione dei 25 milioni di euro destinati a sostenere autotrasporto, pesca e agricoltura, tra i comparti più colpiti dall’aumento dei costi.
Parallelamente, il governo regionale ha avanzato a Bruxelles la richiesta di una deroga alle regole europee sugli aiuti di Stato, chiedendo di innalzare il limite del cosiddetto “de minimis”, così da poter concedere contributi più consistenti alle imprese. L’obiettivo è compensare i maggiori costi legati anche alla condizione di insularità.
Le risorse regionali saranno erogate sotto forma di contributi diretti o rimborsi per le spese sostenute, in particolare per il carburante. Intanto si valuta anche l’utilizzo di ulteriori fondi europei per rafforzare gli interventi.
Il tema resta caldo: il caro diesel continua a pesare su trasporti e filiere produttive, con il rischio concreto di ripercussioni su prezzi e approvvigionamenti. Da qui la pressione della Regione per ottenere maggiore flessibilità dall’Unione europea e garantire un sostegno più incisivo alle imprese siciliane.
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