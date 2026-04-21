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Politica
21/04/2026 08:31:00

Affitti, contributo fino a 3mila euro: Dipasquale (PD): “Sostegno concreto per le famiglie più fragili”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-04-2026/affitti-contributo-fino-a-3mila-euro-dipasquale-pd-sostegno-concreto-per-le-famiglie-piu-fragili-450.jpg

Un aiuto diretto per affrontare il caro affitti e sostenere i nuclei più in difficoltà. La Regione Siciliana ha attivato il contributo affitto 2026, introdotto con l’ultima legge di stabilità grazie a un emendamento del deputato del Partito Democratico Nello Dipasquale.

C’è tempo fino al 25 settembre per presentare la domanda. La misura prevede un contributo annuo fino a 3mila euro per le famiglie con un Isee non superiore a 5mila euro, calcolato sui redditi del 2024. È inoltre previsto un incremento di 200 euro per ogni figlio a carico. Lo stanziamento complessivo ammonta a 5 milioni di euro per il 2026.

 

“Si tratta di una misura concreta a sostegno delle famiglie più fragili che devono fare i conti con l’aumento degli affitti – sottolinea Dipasquale – un intervento ancora più necessario alla luce dei rincari del costo della vita legati anche al conflitto in Medio Oriente”.

Possono accedere al contributo i cittadini residenti in Sicilia da almeno due anni, privi di proprietà immobiliari e con un regolare contratto di locazione. Le domande dovranno essere presentate presso gli uffici dei Servizi sociali del proprio Comune, allegando certificazione Isee e contratto di affitto.

 

“Abbiamo voluto dare un segnale concreto – aggiunge Dipasquale – perché l’avanzo di amministrazione non può restare solo un dato da esibire: deve tradursi in aiuti reali per chi fatica ad arrivare a fine mese”.

 









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