Affitti, contributo fino a 3mila euro: Dipasquale (PD): “Sostegno concreto per le famiglie più fragili”

Un aiuto diretto per affrontare il caro affitti e sostenere i nuclei più in difficoltà. La Regione Siciliana ha attivato il contributo affitto 2026, introdotto con l’ultima legge di stabilità grazie a un emendamento del deputato del Partito Democratico Nello Dipasquale.
C’è tempo fino al 25 settembre per presentare la domanda. La misura prevede un contributo annuo fino a 3mila euro per le famiglie con un Isee non superiore a 5mila euro, calcolato sui redditi del 2024. È inoltre previsto un incremento di 200 euro per ogni figlio a carico. Lo stanziamento complessivo ammonta a 5 milioni di euro per il 2026.
“Si tratta di una misura concreta a sostegno delle famiglie più fragili che devono fare i conti con l’aumento degli affitti – sottolinea Dipasquale – un intervento ancora più necessario alla luce dei rincari del costo della vita legati anche al conflitto in Medio Oriente”.
Possono accedere al contributo i cittadini residenti in Sicilia da almeno due anni, privi di proprietà immobiliari e con un regolare contratto di locazione. Le domande dovranno essere presentate presso gli uffici dei Servizi sociali del proprio Comune, allegando certificazione Isee e contratto di affitto.
“Abbiamo voluto dare un segnale concreto – aggiunge Dipasquale – perché l’avanzo di amministrazione non può restare solo un dato da esibire: deve tradursi in aiuti reali per chi fatica ad arrivare a fine mese”.