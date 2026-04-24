Valderice, “rottamazione” dei tributi: Forza Italia sostiene la misura della giunta

24/04/2026 16:05:00

La definizione agevolata dei tributi comunali entra nel dibattito politico locale.

Dopo l’approvazione in giunta della delibera che avvia la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle, arriva il sostegno ufficiale di Forza Italia Valderice, che rivendica la portata della misura e invita il Consiglio comunale ad approvarla senza divisioni.

Il provvedimento, adottato dall’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Stabile, prevede la possibilità per cittadini e imprese di regolarizzare i debiti con il Comune senza il pagamento di sanzioni e interessi, con formule di rateizzazione.

Uno strumento che rientra nelle possibilità offerte ai Comuni dalla normativa nazionale e che punta, da un lato, ad alleggerire il carico fiscale per chi è in difficoltà, dall’altro a recuperare entrate difficilmente esigibili.

In una nota, la segretaria comunale di Forza Italia, Anna Maria Croce, parla di “una misura di civiltà e pragmatismo politico”, sottolineando come l’intervento risponda a esigenze concrete del territorio.

Il partito evidenzia in particolare tre aspetti: il tentativo di rendere meno conflittuale il rapporto tra ente e contribuente, il sostegno al tessuto economico locale e il miglioramento della capacità di riscossione da parte del Comune.

Ma il comunicato ha anche un chiaro risvolto politico.

Forza Italia contrappone “la politica del fare” alle critiche delle opposizioni, definite “sterili”, e richiama tutte le forze presenti in aula a un voto responsabile quando il regolamento arriverà in Consiglio comunale.

Il passaggio in aula sarà infatti decisivo: la delibera di giunta rappresenta solo il primo step, mentre l’effettiva applicazione della misura dipenderà dall’approvazione del regolamento. Ed è lì che si misureranno, numeri alla mano, gli equilibri politici locali.

Al di là delle posizioni di partito, la partita è concreta: capire quanti contribuenti aderiranno alla definizione agevolata e quanto il Comune riuscirà effettivamente a recuperare. Perché, come spesso accade in questi casi, il successo della misura si gioca meno negli annunci e più nei risultati.



