TripAdvisor sotto processo a Trapani.  La battaglia di un hotel di San Vito

29/04/2026 06:00:00

C’è una frase, scritta in una sera d’estate del 2018, che oggi vale una causa civile contro uno dei colossi globali del turismo.

È una recensione su TripAdvisor.

Un cliente racconta il suo soggiorno in un hotel di San Vito Lo Capo. Ma non si limita a criticare il servizio. Va oltre. Molto oltre. Attacca in modo pesante, ridicolizza, espone al pubblico disprezzo persone e azienda. E chiude con un invito netto: andate altrove.

Quella recensione è ancora lì.

E da lì nasce una storia che finisce davanti al Tribunale di Trapani, dove oggi una piccola realtà turistica del territorio – la società La Noria s.r.l., proprietaria dell’Albergo Auralba – ha deciso di portare in giudizio TripAdvisor.

La recensione che diventa un caso

Protagonista della vicenda è un'azienda a conduzione familiare.

I proprietari leggono quella recensione pochi giorni dopo la pubblicazione. Capiscono subito che non è una semplice opinione negativa: è qualcosa che, a loro dire, colpisce direttamente l'azienda.

Chiedono la rimozione. Più volte.

TripAdvisor risponde sempre allo stesso modo: la recensione rispetta le linee guida.

A quel punto, la vicenda esce dal perimetro del turismo e entra in quello giudiziario. Parte una querela per diffamazione. L’autore della recensione viene identificato e rinviato a giudizio.

Ma il processo penale non giunge mai a una sentenza di merito: l'imputato sarà ammesso alla prova (alias, ai lavori di pubblica utilità) e, in ultimo, il reato verrà dichiarato estinto.

Tradotto: nessun giudice stabilisce se quella recensione sia davvero diffamatoria oppure no.

Il danno: dalla reception al silenzio

Nel frattempo, però, qualcosa cambia.

La società La Noria aggiunge un altro elemento: l’impatto sul business.

Nel turismo contemporaneo, la reputazione digitale non è accessoria. È centrale. Le recensioni orientano le scelte, spostano clienti, pesano sul fatturato.

Per questo l’azienda sostiene di aver dovuto investire migliaia di euro in consulenza per contenere gli effetti di quel giudizio online.

Il punto di rottura: la recensione non viene rimossa

Nonostante le segnalazioni, la querela e il procedimento penale la recensione resta lì, pubblica.

Ed è qui che cambia il bersaglio della causa.

Non più solo chi ha scritto quelle parole, ma chi le ospita.

La linea di TripAdvisor: “Noi non c’entriamo”

TripAdvisor si difende con una tesi netta, che è anche quella consolidata a livello internazionale.

La piattaforma sostiene di essere un hosting provider passivo, cioè che non crea contenuti, non li modifica offrendo solo uno spazio agli utenti.

Le recensioni – sostiene l’azienda americana – sono responsabilità esclusiva di chi le scrive. Ma soprattutto senza un provvedimento dell’autorità che accerti l’illiceità del contenuto, non esiste un obbligo automatico di rimozione.

C’è poi un dettaglio che rende la vicenda ancora più paradossale: l’autore della recensione, tecnicamente, avrebbe potuto cancellarla autonomamente con pochi clic.

Ma nonostante tutto non lo ha fatto.

Chi controlla la reputazione?

La causa, a questo punto, supera i confini del comune del trapanese, noto per essere una delle mete più richieste in Italia.

Perché le domande che arrivano in Tribunale è più grande della storia da cui nasce: una piattaforma globale deve rispondere dei contenuti che ospita?

Fino a che punto una critica può spingersi prima di diventare un attacco personale?

Da una parte c’è la libertà di espressione.

Dall’altra il diritto alla reputazione.

Nel mezzo, un sistema – quello delle recensioni online – che oggi regge interi settori economici.

Una storia piccola, un problema enorme

A guardarla da vicino, è una vicenda locale. Un hotel, un cliente, una recensione.

Ma a leggerla bene, è qualcosa di diverso.

È il racconto di un tempo in cui una frase scritta da uno sconosciuto può restare online per anni, influenzare il lavoro di una persona, incidere su un’azienda, senza che sia mai davvero stabilito – fino in fondo – se quella frase sia legittima oppure no.

Il Tribunale di Trapani dovrà decidere proprio questo.

E la risposta, in un modo o nell’altro, andrà ben oltre la Sicilia.



