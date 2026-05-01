1° Maggio: il governo e la crisi energetica, piano casa, la confusione di Trump

01/05/2026 07:14:00

E' il 1° Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il governo chiederà una correzione del patto di stabilità per affrontare l’eccezionale crisi energetica. La scelta di trovare un accordo con l’Ue è stata approvata dal Parlamento

• Palazzo Chigi ha confermato la proroga degli sconti sulle accise: 20 centesimi per il diesel e 5 per la benzina. Ma il ribasso durerà 3 settimane a partire da oggi

• È stato varato il Piano casa, con investimenti da subito di 5 miliardi per 60 mila nuovi alloggi. Previsti sfratti più rapidi e sconti sulle spese per i notai

• Impigliato nella tela di ragno di Hormuz, Trump se la prende con gli alleati: ha detto che probabilmente ritirerà le truppe Usa dall’Italia e dalla Spagna perché non lo hanno aiutato in Iran

• I negoziati con Teheran sembrano bloccati e il petrolio è schizzato oltre i 120 dollari al barile, mentre si rafforza l’ipotesi di una nuova azione militare nel Golfo

• Le forze armate israeliane, dopo aver bloccato le imbarcazioni della Flottilla dirette a Gaza al largo di Creta, hanno arrestato oltre 170 pacifisti, 24 dei quali italiani, per poi trasferirli in territorio greco. L’operazione è stata severamente condannata dalla premier Meloni, che ha chiesto l’immediato rilascio dei fermati

• Si è conclusa la visita di Carlo d’Inghilterra negli Stati Uniti e Trump nel salutarlo gli ha annunciato che in suo onore eliminerà i dazi sul whisky

• Bufera alla Biennale: si è dimessa la giuria internazionale che non gradiva la presenza di Russia e Israele. Ed è stato istituito un premio dei visitatori per il quale concorrono anche Israele e Russia. Inoltre, salterà la cerimonia d’apertura del 9 maggio

• Sul caso della grazia a Minetti il Quirinale esclude contrasti col ministero della Giustizia e dice di attendere gli accertamenti dei giudici. Il loro parere favorevole potrebbe cambiare di fronte a nuovi elementi



• Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi perché lei aveva detto no a un rapporto sessuale: è questa la tesi dell’accusa nella nuova ricostruzione del delitto di Garlasco

• Le associazioni dei calciatori e degli allenatori hanno candidato Giovanni Malagò alla guida della Figc, ma anche Giancarlo Abete resta in corsa

• L’inchiesta sugli arbitri è andata avanti con l’audizione durata quattro ore del supervisore del Var Andrea Gervasoni

• La Svizzera ha deciso di congelare le fatture per le cure ricevute dai feriti italiani nella tragedia di Crans-Montana

• La Bce ha deliberato di non alzare i tassi, almeno per ora. È probabile però che lo farò a giugno se la corsa dei prezzi per il caro-petrolio continuerà

• Dopo un accordo con i fratelli, Leonardo Del Vecchio è salito al 37,5 per cento delle quote di Delfin, la finanziaria dell’impero Luxottica

• Si accentua la crisi alla Volkswagen, simbolo dell’industria tedesca dell’automobile

• Un piccolo centro austriaco ha deciso di bloccare l’autostrada del Brennero alla vigilia del ponte del 2 giugno: gravi le conseguenze previste in Italia

• Anche in Italia arriverà la nuova funzione di Google che permette di selezionare le fonti preferite

• Si è miracolosamente salvato da un incidente aereo l’imprenditore Sandro Veronesi, patron di Calzedonia e altri brand: un paracadute ha frenato lo schianto del suo ultraleggero

• In Francia un ex obeso ha deciso di raggiungere in bici tutti i 1.344 McDonalds del suo paese per lanciare la sua campagna contro il cibo-spazzatura

• La parata sulla Piazza Rossa del 9 maggio si terrà senza armamenti e truppe d’élite. Lo ha deciso il Cremlino per questioni di sicurezza (teme il terrorismo ucraino) ma c’è chi sospetta che l’Armata rossa sia in crisi

• Il cancelliere tedesco Merz è tra due fuochi: da un lato lo attacca Trump, dall’altro è in caduta libera nei sondaggi

• Secondo i periti il Bayesian sarebbe affondato per errori dell’equipaggio e non per la forza della tempesta

• Si chiamava Franco Sessa l’uomo ucciso a Ibiza. Era napoletano, faceva il piazzaiolo e per il delitto è stato arrestato un altro campano di 45 anni

• In provincia di Savona un ragazzo di 15 anni è stato arrestato per aver rapinato e ferito con un coltello un edicolante

• Il ministro Nordio ha rinnovato il carcere duro per l’anarchico Alfredo Cospito, confermando il regime del 41bis

• I figli della famiglia del bosco dovranno rimanere separati dalla madre: lo hanno deciso i giudici dell’Aquila

• A Madrid Cobolli ha dovuto cedere il passo al tedesco Zverev

• Tutto pronto per il Concertone del Primo Maggio a Roma, dove oggi si esibiranno Riccardo Cocciante, Dolcenera, Paolo Belli, Rocco Hunt e tanti altri

• È scomparso Craig Venter, 79 anni, uno degli scopritori del genoma umano. Addio anche al pittore tedesco Georg Baselitz, 88 anni, noto per i suoi soggetti capovolti e la sua arte disturbante

• Sono scomparsi il pubblicitario Franco Botto (88 anni), il cantautiore americano David Allan Coe (86), la figlia del tenenete Colombo Jaqueline Falk (60), il pittore israeliano Yair Garbuz (80), l’imprenditore Sergio Longoni (84), il designer Usa Roger Sweet (92)



Titoli

Corriere della sera: Alta tensione sulla Flottilla

la Repubblica: Trump: via / dall’Italia / le truppe Usa

La Stampa: Il conto dell’inflazione / «Mille euro a famiglia»

Il Sole 24 Ore: Piano casa da 10 miliardi in 10 anni

Avvenire: Il conto della crisi

Il Messaggero: Piano casa: 100mila nuovi alloggi

Il Giornale: Trump: sfida all’Italia / via le truppe americane

Qn: Via libera al Piano casa / Centomila nuovi alloggi

Il Fatto: Flottilla: i pirati di Bibi / infiammano le piazze

Libero: Il caso Minetti s’affloscia

La Verità: Il Quirinale in retromarcia: / assolve Nordio sulla Minetti

Il Mattino: Piano per centomila nuove case

il Quotidiano del Sud: Casa e accise, via al piano

il manifesto: Mare loro

Domani: L’arrembaggio, la paura e la rabbia / I pirati di Israele contro la Flotilla



