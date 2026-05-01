A Salemi una comunità internazionale sta ridisegnando il futuro di un borgo siciliano 

01/05/2026 06:00:00

Da alcuni mesi Salemi sta vivendo una trasformazione silenziosa ma altamente significativa che merita attenzione non solo dal punto di vista giornalistico.

Tra le antiche mura della cittadina arabo-normanna si sta registrando una crescente presenza di una comunità internazionale sempre più visibile sulla rete e, quel che piu’ conta, sempre piu’ attiva sul territorio.

Cassa di risonanza di tale cambiamento sono certamente i social media, ma è sufficiente dare una attenta occhiata alla realtà di tutti giorni per coglierne tutta la portata.

Sono ormai numerose le persone che s’incontrano lungo le stradine del “Borgo” e che si riconoscono subito per avere l’aspetto caratteristico che in genere si attribuisca ad un turista straniero.

Solo che questi signori non sono di passaggio, ma hanno scelto di vivere stabilmente nella cittadina che domina il Val di Mazara.

Il “colpevole” di questa nuova realtà, ha un nome e si chiama Salemi Expats.

Un canale che opera da megafono ai progetti Amanda & Alan’s Italian Job o Amanda in Italy, che hanno suscitato interesse internazionale, con iniziative legate al travel design come Fuse Travel e che stanno contribuendo a costruire una narrazione nuova e incisiva di una Sicilia autentica, accessibile e, soprattutto, vivibile.

Un racconto che non resta confinato sul digitale, ma che si traduce ormai in scelte concrete e operative che generano investimenti, flussi di capitali e, di conseguenza, nuove opportunità di lavoro.

Uno degli effetti piu’ immediati che si riscontra a Salemi e 'la costante crescita del mercato immobiliare locale. Una domanda che in gran parte proviene dall’estero.

Non si tratta, ormai, di fatti sporadici ed occasionali , “sperimentali” , come lo fu ai tempi delle “case a 1 euro”, un progetto, allora, improvvisato e contraddittorio e che non ebbe successo, mentre lo ebbe paradossalmente in altri comuni che lo copiarono.

La novità di oggi è che non siamo in presenza di iniziative isolate ed estemporanee.

Il processo iniziato in questi mesi segue le linee di un disegno programmatico ambizioso, finalizzato a stimolare l’offerta e a creare un’ opportunità di cambiamento anche esistenziale.

Prevedendo il trasferimento di un numero crescente di persone provenienti da tutte le latitudini, e, di conseguenza, di trasferimenti di capitali e investimenti e capacità umane il progetto potrebbe assumere dimensioni epocali.

La compravendita di beni immobili è già in corso. Potrebbe nascere una nuova opportunità di business, a chi ama il denaro.

La curva del suo andamento è in costante salita.

Ma non solo dal punto di vista quantitativo.

Ad elevare qualitativamente la domanda è il tipo di pubblico, che non è composto dai classici pensionati in cerca di calore climatico o di acquirenti occasionali per capitalizzare i risparmi.



Siamo in presenza di una fascia che i sociologi definiscono “dinamica”: freelance, creativi, professionisti digitali, piccoli imprenditori.

Persone, insomma, che portano con sé competenze, reti, idee, visioni.

Un valore aggiunto, per una comunità di residenti che sembrava essere destinata a non uscire dal tunnel senza ristorno del depauperamento demografico, sociale, economico.

E’ in questo contesto che sta nascendo una nuova realtà imprenditoriale, in cui campeggia per dinamicità e visione d’insieme, un originale sodalizio composto dal salemitano Fabrizio Internicola, e da due professioniste del settore, una svedese e una statunitense.

Insieme hanno costruito “un ponte tra territori e competenze”, come affermano, per dare vita ad un progetto nato a Salemi, si, ma che fin da subito ha allargato gli orizzonti, rivolgendo lo sguardo verso un mercato internazionale.

L’obiettivo è quello di agevolare processi di integrazione e ricerca di investimenti, mettendo insieme conoscenza locale e visione globale.

Oggi, la comunità straniera residente a Salemi è abbastanza significativa: si tratta di un variegato agglomerato di persone arrivate dai quattro angoli del pianeta, dalla Svezia, Russia, Australia, al Venezuela, Cile, Stati Uniti, Regno Unito.



Silenziosamente si stanno aggregando agli autoctoni, si stanno adattando alla vita locale, ai lenti ritmi, che non sono certamente quelli delle grandi citta’i dove le giornate corrono freneticamente in un perenne girovagare, spesso alienante.

Purtroppo, tra il dire e il fare, c'è sempre il proverbiale mare.

A fronte di questa imprevedibile trasformazione sociale, e’ emersa con forza (questa si, prevedibile) la carenza di imprese edili e di manodopera specializzata.

Prevedibile, perché anche Salemi, al pari della stragrande maggioranza dei comuni siciliani e meridionali, da molti decenni ha subito una lenta e inarrestabile emorragia di risorse umane.

La questione meridionale che, soprattutto in Sicilia, non ha mai trovato una soluzione strutturale.

Le conseguenze a Salemi, al pari di tutti glia altri comuni, sono quelle che sappiamo e che andiamo ripetendoci da oltre un secolo: diminuzione e invecchiamento della popolazione attiva, spopolamento e impoverimento con il dimezzamento plastico del numero degli Istituti di credito.

Fenomeni che oggi si sono manifestati in tutta la loro drammaticità.

Si rischia infatti di rallentare, se non di bloccare il circuito virtuoso che aveva dato inizio al processo di riqualificazione degli immobili appena avviato.

La domanda c’è, i capitali anche, ma a mancare sono le imprese attrezzate, le maestranze e i mezzi operativi.

Gli eterni paradossi di questa nostra Isola.

Una contraddizione che occorre sanare subito, con risposte concrete e immediate. E’ una condizione senza la quale si rischia di bloccare sul nascere l’intero progetto.

Sarebbe davvero una iattura solo se si tiene conto che sono già in atto promettenti forme di collaborazione e integrazione tra i vecchi e i nuovi residenti.

Un incontro/confronto tra competenze locali tradizionali (artigiani, tecnici, operatori del territorio) e le cosiddette “skill” (capacità, competenze) portate dai cosiddetti “digital nomads” arrivati da fuori (coloro che lavorano da remoto in settori come marketing, programmazione, design, traduzione, content creation e consulenza) che sta generando un ecosistema impensabile fino a qualche anno fa, e una realtà lavorativa tutta nuova.

Non si tratta, quindi, solo di vendere/acquistare o ristrutturare case, ma di costruire nuove professionalità, chiamate oggi, ibride: figure capaci di muoversi tra il locale e il globale, tra tradizione e innovazione, tra territorio fatto di pietre, alberi e paesaggio, e piattaforme digitali.

Salemi, in questo senso, non è azzardato sottolinearlo, potrebbe diventare un piccolo laboratorio di trasformazione.

Una nuova frontiera in cui il mercato immobiliare può diventare leva per un cambiamento più ampio, che riguarda l’economia, la comunità e l’identità culturale.

Una novità assoluta per questi territori.

Un paradigma di come i nostri piccoli centri potrebbero reinventarsi nell’era della mobilità globale, e che, secondo noi, merita di essere raccontato con continuità.

Franco Ciro Lo Re



