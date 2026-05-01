Primo Maggio lungo tra eventi, concerti e visite: cosa fare nel weekend in provincia di Trapani

01/05/2026 06:00:00

Il ponte del Primo Maggio porta con sé un calendario fitto di eventi in tutta la provincia. Dalla festa popolare al concerto, dal teatro alla visita guidata gratuita: ecco gli appuntamenti da non perdere tra venerdì 1 e domenica 3 maggio 2026.

VENERDÌ 1 MAGGIO

Alcamo – Trekking biblico a Monte Bonifato

La Riserva di Monte Bonifato accoglie il quinto Trekking Biblico di primavera, sul tema "Elia e l'Oreb – La voce del silenzio". Ritrovo alle 9.30 alla Funtanazza (650 m s.l.m.), con camminata verso il Santuario della Madonna dell'Alto (825 m). Alle 12 la celebrazione dell'Eucaristia, seguita da pranzo al sacco e momento di riflessione. L'iniziativa è promossa dall'ufficio catechistico diocesano.

Valderice – Primo Maggio Fest al Lido

Dalle 10.30 al Lido Valderice apre il "Primo Maggio Fest": la mattinata è dedicata ai più piccoli con area giochi, laboratori creativi e spettacoli all'aperto. Spazio anche alla gastronomia con la "Busiata Live" a cura del maestro cuciniere Peppe Giuffrè, il Gran Premio del mortaio e i laboratori di cucina aperti al pubblico. Nel pomeriggio la corsa podistica e diversi concerti; la serata si chiude con un live show. Ingresso gratuito.

Calatafimi-Segesta – Segesta Food Festival (1-3 maggio)

In occasione della Festa del Santissimo Crocifisso — una delle feste popolari più antiche d'Italia, nata nel 1657, che torna dopo quattordici anni — piazza Nicolò Mazara ospita la prima edizione del "Segesta Food Festival". Tre giorni dedicati alle eccellenze enogastronomiche locali, con stand di prodotti tipici e artigianali, filiera corta e produttori del territorio. Apertura dalle 11.00 alle 22.30. Ingresso gratuito.

SABATO 2 MAGGIO

Valderice – Primo Maggio Fest, secondo giorno

Dalle 16.00 il festival riprende con l'area food "Valderice e i suoi sapori" e il contest canoro "Lasciatemi cantare" per giovani talenti. La serata si chiude con il party dance anni '70, '80 e '90 in compagnia di Laco La Commare e Ninny B. A condurre entrambe le giornate è Claudia Parrinello, giornalista e speaker, per il nono anno consecutivo. Ingresso gratuito.

Castelvetrano – PalmosaFest omaggia Camilleri

Alle 18 all'ex Convento dei Minimi, appuntamento fuori cartellone del "PalmosaFest" dedicato ad Andrea Camilleri. Si presenta In Sicilia con Andrea Camilleri (Giulio Perrone editore), scritto da Salvatore Picone e Gaetano Savatteri: un viaggio tra luoghi e parole sulle tracce dello scrittore, da Porto Empedocle a Vigàta, nell'anno del centenario della sua nascita. All'incontro, condotto dalla giornalista Jana Cardinale, sarà presente Salvatore Picone. In programma anche letture, la voce di Enza Ienna accompagnata da Franco Giacomarro, il tenore Maurizio Indelicato e le opere della pittrice Francesca Giambino.

Marsala – "Amori sfocati" al Teatro Impero

Alle 21.30 il Teatro Impero ospita "Amori sfocati", spettacolo scritto e interpretato da Alessio Piazza, nell'ambito della XVIII Rassegna teatrale "Lo Stagnone". Protagonista un uomo miope che decide, per un giorno, di togliersi gli occhiali: quello che sembra un atto liberatorio si trasforma in una serie di equivoci e situazioni paradossali, pretesto per riflettere su identità e certezze. Lo spettacolo alterna momenti comici a passaggi più introspettivi.

Biglietti da 10 euro. Prevendite presso Pro Loco (Via XI Maggio) e I Viaggi dello Stagnone (Via dei Mille 45, tel. 0923 956105), oppure online su liveticket.it. Info: 320 8011864 – 338 2615790.

DOMENICA 3 MAGGIO

Alcamo – Pellegrinaggio del Crocifisso del Bonifato

Alle 8 dalla parrocchia del Sacro Cuore parte il pellegrinaggio per il rientro del "Crocifisso del Bonifato" al Santuario della Madonna dell'Alto. L'opera, risalente tra il XVI e il XVII secolo, è stata recentemente restaurata grazie alla Confraternita della Madonna dell'Alto e nelle settimane precedenti era stata esposta per la devozione dei fedeli.

Mazara del Vallo – Mercatino dell'Antiquariato

Dalle 8 alle 19 le piazzette Chinea, Immacolata ed Ettore Ditta ospitano il Mercatino dell'Antiquariato "Svuota Cantine – Mercatino delle Pulci": vintage, collezionismo, libri, mobili, dischi e creazioni artigianali. L'appuntamento, organizzato con l'associazione SottoTono e il patrocinio del Comune, si ripete ogni prima domenica del mese. Attenzione alle limitazioni al traffico nelle aree interessate dalle 1 alle 19.

Segesta e Selinunte – Domenica al Museo, ingresso gratuito

Per la prima domenica del mese i parchi archeologici di Segesta e Selinunte aderiscono alla "Domenica al Museo" con ingresso gratuito e visite guidate a pagamento.

A Segesta, alle 10.30, experience immersiva con guida tra il Tempio dorico, il Teatro antico, l'area medievale con castello e moschea e la mostra "I volti del sacro nella Segesta elima". A Selinunte, alle 10.30 visita guidata agli highlights del parco (Collina Orientale, Baglio Florio, Acropoli) e alle 11.30 percorso speciale alle mura fortificate, con accesso ai passaggi segreti, cunicoli e vie di fuga. Prenotazioni su CoopCulture.

Disponibile anche l'Archeopass, biglietto integrato per entrambi i siti con riduzioni sui musei legati a Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026.

Alcamo – Al via l'Alcamo Book Festival (3-30 maggio)

Domenica 3 maggio prende il via la quinta edizione dell'Alcamo Book Festival, con un mese di presentazioni e incontri in piazza Falcone e Borsellino. Ad aprire il calendario, alle ore previste, il volume Mafia e droga. Lo stato delle cose – Rapporto 2024. Tutti gli eventi sono gratuiti. Il festival rientra nella campagna nazionale "Il Maggio dei Libri" e si inserisce nel percorso che ha valso ad Alcamo il riconoscimento di "Città che legge".

Trapani – Finissage della mostra "La Curvatura dell'Universo"

Alle 18 nel Chiostro del Complesso San Domenico si chiude la mostra antologica dell'artista marsalese Angela Trapani con un evento tra musica folk, letture e riflessione critica. Sul palco Roberta Prestigiacomo (voce e chitarra), il poeta e critico d'arte Aldo Gerbino e le letture di Giampiero Montanti. Coordinamento a cura dell'associazione culturale D'Altro Canto. Ingresso gratuito.

Marsala – Concerto swing all'Accademia Beethoven

Alle 18 al Teatro E. Sollima nuovo appuntamento della 26ª Stagione Concertistica dell'Accademia Beethoven con il clarinettista Giovanni Lanzini. Il concerto "Clarinettissimo… a tutto swing!" omaggia Benny Goodman e ripercorre la tradizione jazz americana tra blues, ritmi incalzanti e melodie più morbide, con accompagnamento di orchestra virtuale. Info e prenotazioni: 320 6905330 – 339 7361339.



