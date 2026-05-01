Primo Maggio con piogge e vento: allerta gialla in Sicilia

01/05/2026 08:03:00

Il Primo Maggio in Sicilia si preannuncia all’insegna del maltempo, anche se con caratteristiche tutto sommato contenute e di breve durata. La Protezione Civile regionale ha infatti diramato un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, confermando un quadro già delineato nei giorni scorsi.

Per la giornata di oggi venerdì 1 maggio sono attese piogge diffuse, a tratti anche sotto forma di rovesci o temporali, accompagnate da venti sostenuti e un calo delle temperature. Una situazione comunque destinata a migliorare già in serata, segno di un passaggio instabile ma rapido.

Allerta gialla: le province interessate

L’allerta riguarda in particolare alcune aree della Sicilia centro-meridionale e sud-orientale. Coinvolte le province di Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, mentre nel resto dell’Isola sono comunque previste precipitazioni, seppur meno insistenti.

Piogge, venti e mari

Le precipitazioni saranno da isolate a sparse, con possibilità di rovesci o temporali soprattutto sulle zone meridionali, dove i quantitativi potranno risultare localmente moderati.

I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, a tratti anche forti, contribuendo a rendere il clima più fresco. I mari si presenteranno mossi o molto mossi, in particolare nei bacini centro-meridionali.

Il quadro meteo nel dettaglio

La giornata sarà piuttosto variabile a seconda delle zone.

Sul litorale tirrenico e nelle aree interne il tempo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con qualche nube al mattino.

Sul versante ionico si alterneranno nubi e schiarite, con miglioramento più deciso in serata.

Sulla costa meridionale le nubi aumenteranno nel corso della giornata, con possibili piogge dal pomeriggio.

Sui rilievi e sull’Appennino cieli più chiusi al mattino, con deboli precipitazioni e schiarite dal pomeriggio.

Temperature in calo

Le temperature subiranno una diminuzione sensibile rispetto ai giorni precedenti. Le massime si attesteranno tra i 18 e i 20 gradi: circa 19 ad Agrigento, 20 a Palermo e Trapani, 18 a Catania, valori comunque in linea con la stagione ma lontani dal clima quasi estivo delle ore precedenti.

Tendenza: migliora nel weekend

La fase instabile sarà breve. Già dalla sera del Primo Maggio è atteso un miglioramento, mentre nel weekend tornerà l’alta pressione con condizioni più stabili e soleggiate su tutta la Sicilia.



