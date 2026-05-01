Schifani chiude la giunta: rientra la Dc, Caruso alla Sanità. Scontro politico sulle nomine

01/05/2026 06:00:00

Il presidente della Regione, Renato Schifani, completa la giunta e chiude una partita politica che si trascinava da settimane. Nessun intervento sulle caselle di Fratelli d’Italia, che ha scelto di non intervenire sulla posizione dell’assessora Elvira Amata.

Rientra invece la Dc: Nuccia Albano torna alla Famiglia, delega che aveva già ricoperto in passato. Agli Enti locali arriva Elisa Ingala, espressione dell’Mpa. Cambia anche la guida della Sanità: Daniela Faraoni lascia l’incarico e al suo posto viene nominato Marcello Caruso, in quota Forza Italia. Una scelta che, di fatto, rafforza il controllo politico diretto del presidente su un settore strategico.

La prima prova di Minardo



A tessere la mediazione, ma anche ad accelerare la chiusura della crisi, è stato il neo commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo. Sul nome di Caruso non sono arrivati veti da Roma.

È lo stesso Minardo a sottolineare il risultato raggiunto: “Era fondamentale mantenere l’impegno di completare la giunta senza modificare le deleghe e garantire al presidente Schifani una squadra pienamente operativa, che il presidente ha voluto chiudere nel più breve tempo possibile. Obiettivo raggiunto. Auguro buon lavoro ai nuovi assessori e, in particolare, a Marcello Caruso, che saprà rappresentare pienamente tutta Forza Italia e affrontare con serietà le sfide dell’importante delega che gli è stata affidata, con una priorità assoluta: una sanità efficace, efficiente e davvero al servizio dei siciliani”.

Le ragioni della maggioranza



Gli auguri a Caruso arrivano anche dal capogruppo azzurro all’Ars, Stefano Pellegrino: “A nome del gruppo parlamentare di Forza Italia, auguro buon lavoro per un ruolo delicato in uno dei settori chiave della vita dei cittadini. Un ambito che richiede competenza, dedizione e lavoro di squadra. Allo stesso tempo ringrazio la dottoressa Faraoni per il lavoro svolto, che ha consentito alla Sicilia di compiere passi avanti verso un sistema sanitario più efficiente e radicato nel territorio”.

Sulla stessa linea il senatore dell’Mpa Antonio Scavone: “Accogliamo con soddisfazione la determinazione con cui il presidente Schifani ha completato la giunta. La nomina di Marcello Caruso rappresenta una scelta positiva: è un uomo di esperienza amministrativa, capace di garantire il rilancio del sistema sanitario, dell’integrazione sociosanitaria e della rete ospedaliera. Auguri di buon lavoro ai nuovi assessori e all’intero governo”.

Le opposizioni: “Sagra della poltrona”



Di segno opposto le reazioni delle opposizioni. Il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, parla di operazione di facciata: “Schifani ci regala un’altra delle sue trovate: ritorna in giunta Nuccia Albano, silurata mesi fa perché appartenente alla Dc di Cuffaro. Lo è ancora, ma oggi va bene così. E alla Sanità arriva Marcello Caruso: siamo alla sagra della poltrona. A Palazzo d’Orleans si esce dalla porta e si rientra dalla finestra, mentre il presidente ignora i veri problemi della Sicilia”.

Il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, parla di epilogo prevedibile: “È finita la farsa della finta estromissione della Dc dopo lo scandalo Cuffaro. La Dc torna formalmente in giunta, anche se nei fatti non era mai uscita. L’ennesima presa in giro dei siciliani è compiuta”.



