Antonello Venditti torna con "Daje!" in Sicilia, concerto a Castellammare il 24 luglio

01/05/2026 22:00:00

Sarà una delle serate più attese dell’estate musicale siciliana: Antonello Venditti farà tappa il 24 luglio a Castellammare del Golfo, nell’area del Porto Nuovo, all’interno della rassegna Castellammare Art Music Week. Un ritorno che promette emozioni, tra grandi classici e nuove suggestioni dal vivo.

Antonello Venditti fa emozionare ancora una volta il pubblico con la sua energia e la sua inconfondibile musica.

In occasione degli esami di maturità, il 19 giugno uscirà “DAJE!”, il nuovo album live contenente i suoi più grandi successi registrati dal vivo durante i tour “Cuore – Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” e “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”, che in due anni lo hanno portato in concerto in tutta Italia davanti a oltre 300.000 spettatori in oltre 60 date.

Il 7 luglio prenderà il via da Bard (Aosta) “DAJE! LIVE SUMMER 2026”, il nuovo tour nelle più suggestive location outdoor d’Italia, che farà tappa anche in Sicilia.

L’album live “DAJE!”, prodotto da Alessandro Canini e pubblicato da Sony Music, sarà disponibile in tre formati fisici: CD digisleeve, doppio vinile colorato autografato in edizione limitata (in esclusiva sul Sony Music Store) e doppio vinile black 180 grammi ad alta fedeltà.

Da domani sarà disponibile in pre-order. Con questo nuovo lavoro, Venditti celebra il legame con il suo pubblico attraverso una selezione dei brani più iconici del suo repertorio: da “Notte prima degli esami” a “Grazie Roma”, da “Ricordati di me” a “Unica”, veri e propri inni generazionali riproposti con la forza delle esecuzioni dal vivo.

Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Alessandro Canini (batteria), Amedeo Bianchi (sax), Danilo Cherni (tastiere), Angelo Abate (pianoforte e organo Hammond) e Roberta Palmigiani (violino).

Il tour “DAJE! LIVE SUMMER 2026”, prodotto e organizzato da Friends & Partners, toccherà diverse città italiane e internazionali. Tra le date già annunciate:

7 luglio – Bard (Aosta), Piazza d’Armi

10 luglio – Lugano, Piazza Riforma

15 luglio – Bibione, Piazzale Zenith

24 luglio – Castellammare del Golfo, Area Porto Nuovo

17 agosto – Termoli, Arena del Mare

21 agosto – Castiglioncello, Castello Pasquini

I biglietti saranno disponibili dalle ore 12.00 di domani su Ticketone e nei circuiti abituali.

Nato a Roma nel 1949, Venditti è tra i più importanti cantautori italiani. Ha iniziato la sua carriera negli anni Settanta al Folkstudio e ha venduto quasi 40 milioni di dischi. Tra i momenti più recenti della sua carriera, la partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha ricevuto il Premio alla Carriera, e la pubblicazione del libro illustrato “Fuori fuoco”.

Un appuntamento, quello di Castellammare, che si preannuncia già come uno dei momenti clou dell’estate 2026 in Sicilia.



