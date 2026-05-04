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Economia

» Trasporti
04/05/2026 00:18:00

Volo Bologna-Trapani fermo per guasto: passeggeri trasbordati nella notte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-05-2026/volo-bologna-trapani-fermo-per-guasto-passeggeri-trasbordati-nella-notte-450.jpg

Disagi nella tarda serata di domenica 3 maggio per i passeggeri diretti a Trapani da Bologna. Il volo Ryanair FR4301, collegamento diretto tra l’aeroporto “Guglielmo Marconi” e Birgi, è stato fermato per un problema tecnico poco prima della partenza.
Il volo, operato regolarmente più volte a settimana sulla tratta Bologna-Trapani, ha una durata media di circa un’ora e mezza e, secondo gli orari standard, parte generalmente in fascia serale, attorno alle 21:40 con arrivo previsto poco dopo le 23.
 

Questa volta però qualcosa è andato storto. Secondo quanto racconta un passeggero, Giuseppe, a causare lo stop sarebbe stato un problema a uno dei motori, che non è stato possibile risolvere in tempi rapidi.
 

I viaggiatori sono stati fatti sbarcare e, dopo una fase di attesa, trasferiti su un altro aereo già in viaggio verso Trapani Birgi, soluzione adottata dalla compagnia per garantire comunque il rientro in Sicilia.
 

Nella foto scattata sulla pista si vede chiaramente il velivolo fermo con uno dei motori aperto: la carenatura è sollevata e lascia intravedere le componenti interne, segno evidente di un intervento tecnico in corso. Attorno, le luci dell’aeroporto illuminano la scena mentre in primo piano si distinguono le ombre dei passeggeri, fermi ad osservare e in attesa di notizie.
 

Nessuna conseguenza per i viaggiatori, ma una notte complicata e segnata da ritardi e incertezza per chi era diretto a Trapani.



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