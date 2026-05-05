Sicilia. Nuovi assessori al via. Sanità, tutte le sfide per Caruso

05/05/2026 06:00:00

Mercoledì 6 maggio i neo assessori regionali giureranno in ARS, entreranno formalmente a pieno titolo nel proprio ruolo. Si tratta di Nuccia Albano(DC) che ritorna alla Famiglia, di Marcello Caruso(FI) alla Salute, che prende il posto di Daniela Faraoni, di Elisa Ingala (MPA) agli Enti Locali.



Tutti i nodi della Sanità

Caruso dovrà affrontare delle sfide importanti, la rete ospedaliera ad esempio, dopo 5 anni, non è ancora stata perfezionata. E poi c’è il nodo delle liste di attesa. Ma l’assessorato alla Salute è una casella molto pesante, muove mezzo bilancio regionale.



Qualche settimana fa il Ministero della Salute, diretto da Orazio Schillaci, aveva chiesto all’assessorato regionale delle integrazioni per correggere la rete ospedaliera, quindi il ritorno in Commissione ARS del testo e poi di nuovo l’approvazione in giunta.

Adesso tocca a Caruso metterci mano.



Dovrà risolvere il nodo della stretta farmaceutica che riguarda i medici di base. Un monitoraggio della spesa che pesa sui cittadini, a finire nel mirino dei farmaci considerati “salva vita” e che spesso vengono indicati da altri specialisti, per poi essere prescritti dai medici di medicina generale.

Il neo assessore dovrà trovare una quadra tra i medici e i sindacati che insorgono, non possono i pazienti pagare il costo di cure che rientrano nei livelli essenziali di assistenza. Le associazioni dei pazienti hanno deciso di rivolgersi al Tribunale per avere garantito il diritto al farmaco, che significa diritto alla cura.



Pianificazione Strategica

Caruso lavorerà a stretto contatto con il prossimo indicato direttore alla Pianificazione Strategica. Si tratta di un’altra casella che è tecnica, perché si occupa di spesa, di rete ospedaliera, ma che è pure una nomina politica. Su quella poltrona nutrono appetiti i meloniani siciliani, che vorrebbero piazzare Mario La Rocca.

PNRR

Va meglio per il PNRR che è prossimo alla scadenza. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è in stato di avanzamento con la spesa pari al 54 per cento. Sono stati già concluse 27 Case della Comunità e 8 Ospedali di Comunità. A Catania ci sono 15 Case della Comunità e un ospedale, Palermo 13 Case e un ospedale, Messina 12 Case e un ospedale, Caltanissetta 5 Case, Siracusa con 4 Case della Comunità, Enna e Ragusa con 2 ciascuna e Trapani con una struttura già attiva.



Caruso, non solo uomo di fiducia

Il neo assessore, che era pure capo della segreteria tecnica di Renato Schifani, dovrà dimostrare di essere non solo l’uomo del presidente, ma di saper fare davvero in Sanità: con scelte autonome, tempi rapidi e risultati concreti. Perché in un settore così delicato e molto tecnico non bastano le appartenenze o le investiture politiche, servono competenza, visione e capacità di incidere su problemi che i cittadini vivono ogni giorno sulla propria pelle. La sfida è tutta qui: trasformare le aspettative in risposte, e le promesse in fatti.



