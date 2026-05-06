Marsala: alle Cantine Pellegrino la cerimonia per i 52 nuovi sommelier

06/05/2026 22:00:00

Nella suggestiva cornice della bottaia storica delle Cantine Pellegrino di Marsala, lunedì 4 maggio 2026, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi a 52 nuovi sommelier.

La delegazione di Trapani dell’Associazione Italiana Sommelier (A.I.S.) ha voluto celebrare con una serata speciale i corsisti che hanno concluso con successo il percorso formativo articolato in tre livelli. Un traguardo importante, condiviso con parenti e amici, che hanno partecipato numerosi all’evento.

A consegnare i riconoscimenti sono stati Francesco Baldacchino, presidente di A.I.S. Sicilia, e Giuseppe Vultaggio, delegato per la provincia di Trapani. Ai nuovi sommelier sono stati conferiti i tre simboli distintivi del loro ingresso ufficiale nel mondo dell’associazione: il certificato di diploma, il tastevin con catena e il distintivo A.I.S. Italia.

La cerimonia è stata caratterizzata da momenti di intensa emozione e soddisfazione, a coronamento di un percorso impegnativo che ha avuto come protagonista assoluto il mondo del vino.

A chiudere la serata, un brindisi conviviale con i vini offerti da diverse cantine e aziende del territorio, accompagnati dalle creazioni gastronomiche dello chef Peppe Buffa.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle Cantine Pellegrino per l’ospitalità e ai membri del Consiglio direttivo per il prezioso supporto nell’organizzazione dell’evento.

Questo traguardo, come sottolineato durante la serata, rappresenta non un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo percorso di approfondimento e condivisione all’interno dell’Associazione Italiana Sommelier.



