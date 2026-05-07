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» Ambiente
07/05/2026 08:40:00

Adesso la Scala dei Turchi è a numero chiuso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-05-2026/adesso-la-scala-dei-turchi-e-a-numero-chiuso-450.jpg

La Scala dei Turchi cambia sistema di accesso e introduce regole più rigide per visitare la celebre falesia di Realmonte. La novità principale riguarda il ticket d’ingresso: non sarà più possibile prenotare online e il biglietto da 6 euro dovrà essere acquistato esclusivamente sul posto, utilizzando strumenti di pagamento elettronici.

Una decisione che segna un cambio di passo nella gestione del sito e che punta a controllare in maniera più efficace i flussi turistici verso uno dei luoghi più visitati della Sicilia.

 

Accessi contingentati e turni ogni 20 minuti

Il nuovo modello prevede numeri ben precisi. Ogni giorno potranno entrare al massimo 1.800 visitatori, distribuiti in gruppi da 50 persone con ingressi programmati ogni 20 minuti.

Il sistema è stato pensato per ridurre l’affollamento sulla scogliera e limitare l’impatto del turismo sulla superficie della falesia. Rispetto al passato, l’esperienza sarà quindi molto più regolata, con permanenze contingentate e controlli continui sugli accessi.

Cosa cambia per i visitatori

Le nuove regole avranno effetti concreti soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. Arrivare presto potrebbe diventare fondamentale per trovare disponibilità nei turni della giornata, mentre non sarà più possibile assicurarsi il posto in anticipo tramite app o piattaforme online.

Anche il pagamento subirà una trasformazione: il contante non sarà ammesso e sarà necessario utilizzare carte o altri sistemi digitali.

I pass previsti dal regolamento

Secondo le informazioni presenti sul portale dedicato alla Scala dei Turchi, il ticket include anche una copertura assicurativa per la visita.

Oltre al biglietto standard da 6 euro, restano previste altre tipologie di pass. Il “Pass Bianco” sarà gratuito per residenti, persone con disabilità, scuole, università e attività scientifiche. Previsti anche pass specifici destinati a produzioni televisive, cinematografiche e shooting fotografici pubblicitari.

Una falesia fragile e preziosa

Dietro la stretta sugli accessi c’è soprattutto la necessità di proteggere un patrimonio naturale estremamente delicato. La Scala dei Turchi è composta da marna, una roccia sedimentaria calcarea e argillosa modellata dal vento e dal mare nel corso dei millenni.

La sua caratteristica superficie bianca e ondulata è proprio ciò che la rende famosa nel mondo, ma anche vulnerabile all’erosione e alla pressione del turismo di massa.

Il valore scientifico del sito

La Scala dei Turchi non è soltanto una meta paesaggistica. L’area di Punta di Majata, che comprende la falesia, rappresenta anche un importante sito di interesse geologico.

Gli studiosi la considerano un punto di riferimento internazionale per l’analisi delle successioni sedimentarie del Pliocene e delle trasformazioni del Mediterraneo successive alla crisi di salinità messiniana. In pratica, la scogliera custodisce milioni di anni di storia geologica.

La tutela prima del turismo

Negli ultimi anni la gestione del sito è stata più volte modificata tra limitazioni, chiusure e riaperture controllate. La Regione Siciliana aveva già indicato la necessità di un accesso “contingentato e controllato” per fermare il deterioramento della falesia.

Nel nuovo sistema dovrebbe avere un ruolo anche il FAI, con un infopoint turistico e volontari incaricati di accogliere e orientare i visitatori. L’obiettivo è trasformare la visita in un’esperienza più ordinata e sostenibile, cercando di conciliare turismo e tutela ambientale.

 



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